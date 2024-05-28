入境查手機？北京：僅涉間諜行為者

中國國安部28日聲稱，不是所有人入境中國都會被海關「查手機」，而是只有涉及「反間諜」工作的人才會成為被查對象。然而，中方仍未清楚詳述「反間諜」或是「危害國安」的具體範疇和定義。

（德國之聲中文網）中國國安部4月底發佈新規，允許執法人員有權「檢查」民眾的電子設備；隨後有媒體消息指出，在新規7月正式上路之前，深圳、上海等地的海關便已提前開始行動，查驗入境者的手機和電腦。不過，中國國安部週二（5月28日）公開反駁此事。

中國國安部微信公眾號的貼文稱，「所有人入境中國都會被查手機」的說法是「境外反華敵對勢力」的「造謠抹黑」，「實屬荒謬至極」。

該文聲稱中國政府不會隨意侵犯公民通信自由與通信秘密，而且會依照前提、對象與流程等3項標準來查驗手機。

這些查驗標準圍繞著「反間諜」工作，除了前提必須跟「反間諜」任務相關，對象也「不會是普通入境人員」，而是「比如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員」；查驗還必須有被查驗人或見證人在場，並經過「設區的市」以上層級的國安機構官員批准，而非「先執行，後報批」。

該文寫道，如果發現「危害國家安全隱患」者，應該「責令整改」，而若是「整改不能消除危害，或者拒不整改」者，可依法查封扣押。不過，中國國安部文章內並沒有詳述何謂「危害國家安全隱患」。

在習近平任內，中國逐漸收緊對內、對外的資訊把控、強化「國家安全」觀念與執法力道。圖為北京天安門廣場一景。（資料照） 圖片來源： Andy Wong/AP Photo/picture alliance

根據今年4月26日發佈的《國家安全機關行政執法程序規定》、《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，為了「防止危害發生或者擴大」，國安機關可以要求民眾在「危害情形消除」之前，停止使用相關的電子設備、設施和軟體。

此外，如果查驗時發現相關的設備有違法之虞，「需要進一步調查核實的」，國安機關除了查封、扣押之外，還可進一步展開調查取證工作。

北京加大「反間諜」力道

在中國國家主席習近平執政下，中國陸續新訂、增修與「國家安全」有關的法律，包含去年7月實施的新版《反間諜法》，以及今年5月生效的新版《保守國家秘密法》。

上述法律擴大國安人員執法權力，但其條文與定義遭外界質疑模糊不清，也讓外國企業與學者更無法確認「紅線」在哪裡，因而感到不安。

台灣非政府組織工作者李明哲5月中旬接受DW採訪時曾說，「保密法」等中國的法律，最大的問題不在於法律如何制定，而是如何執行。他認為，中國近幾年來持續把早已在執行的保密工作「法律化」，變成新的「武器」，一方面塑造「外部敵人」，一方面分化內部的民眾，鼓勵互相舉報。

（綜合報導）

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