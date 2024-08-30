克里姆林宮：普丁不怕在蒙古被逮捕

下周俄羅斯總統普丁將前往蒙古國進行訪問。然而蒙古國承認國際刑事法院對普丁發出的逮捕令。去蒙古訪問，普丁會被逮捕嗎？

（德國之聲中文網）去年3月，國際刑事法院對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，指控普丁對在烏克蘭的戰爭罪行負有個人刑事責任。



普丁計劃下周訪問烏蘭巴托。蒙古國是國際刑事法院《羅馬規約》締約國。按規定，蒙古國應該在普丁在烏蘭巴托逗留期間將其逮捕。



俄羅斯總統新聞秘書德米特裡‧佩斯科夫今天表示，克里姆林宮並不感到擔心。他說：「我們與蒙古國的朋友有著非常好的對話。」



這將是烏克蘭戰爭爆發以來，普丁首次訪問國際刑事法院的成員國。

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到目前為止，普丁還沒有前往那些有可能將其逮捕的國家，此前訪問的國家比如中國、北韓和亞塞拜然都不是國際刑事法院的締約國。在被問到，國際刑事法院發出的逮捕令是否是訪問所許考量的問題之一，佩斯科夫給出了肯定的答覆。



據克里姆林宮方面稱，普丁應蒙古國總統呼日勒蘇赫的邀請訪問該國，以擴大與鄰國的合作。蒙古正在努力與其強大鄰國中國和俄羅斯以及西方保持平衡的關係。德新社指出，由於蒙古也依賴俄羅斯，因此該國不太可能通過逮捕普丁而危及兩國關係。

（德新社）

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