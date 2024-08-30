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克里姆林宮：普丁不怕在蒙古被逮捕

2024年8月30日

下周俄羅斯總統普丁將前往蒙古國進行訪問。然而蒙古國承認國際刑事法院對普丁發出的逮捕令。去蒙古訪問，普丁會被逮捕嗎？

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普丁即將赴蒙古訪問
普丁即將赴蒙古訪問圖片來源： Valery Sharifulin/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）去年3月，國際刑事法院對俄羅斯總統普丁發出逮捕令，指控普丁對在烏克蘭的戰爭罪行負有個人刑事責任。
 
普丁計劃下周訪問烏蘭巴托。蒙古國是國際刑事法院《羅馬規約》締約國。按規定，蒙古國應該在普丁在烏蘭巴托逗留期間將其逮捕。
 
俄羅斯總統新聞秘書德米特裡‧佩斯科夫今天表示，克里姆林宮並不感到擔心。他說：「我們與蒙古國的朋友有著非常好的對話。」
 
這將是烏克蘭戰爭爆發以來，普丁首次訪問國際刑事法院的成員國。

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到目前為止，普丁還沒有前往那些有可能將其逮捕的國家，此前訪問的國家比如中國北韓和亞塞拜然都不是國際刑事法院的締約國。在被問到，國際刑事法院發出的逮捕令是否是訪問所許考量的問題之一，佩斯科夫給出了肯定的答覆。
 
據克里姆林宮方面稱，普丁應蒙古國總統呼日勒蘇赫的邀請訪問該國，以擴大與鄰國的合作。蒙古正在努力與其強大鄰國中國和俄羅斯以及西方保持平衡的關係。德新社指出，由於蒙古也依賴俄羅斯，因此該國不太可能通過逮捕普丁而危及兩國關係。

（德新社）

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