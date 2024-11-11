克宮辟謠：有關川普与普丁通話的報導「純屬虛構」

對於美國媒體此前有關川普已經和普丁通電話的消息，莫斯科方面周一予以否認，稱其「純屬虛構」。被問及克裡姆林宮方面是否會與這位美国候任总统接觸時，發言人佩斯科夫表示「尚無具體計劃」。

（德國之聲中文網）克裡姆林宮周一否認美國候任總統川普近日曾與俄羅斯總統普丁通話的新聞報導，並表示普丁尚未有與川普通話的計劃。

美國《華盛頓郵報》最先報導了這次通話，報導援引不具名消息人士稱，川普告訴普丁不該將烏克蘭戰爭升級。路透社也援引未具名人士做出了報導。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫對此表示: “这完全不符合事實。純屬虛構，是假消息。沒有過任何談話。」

佩斯科夫說，這是體現如今新聞品質下降的最明顯例子，有時就算是相當有聲望的出版物也是如此。

在被問及普丁和川普是否有任何接觸計劃時，佩斯科夫回答: 「目前還沒有具體計劃。」

川普在競選期間曾表示，如果當選他可以在24小時內為烏克蘭帶來和平。

曾稱能在「一天之內結束烏克蘭戰爭」

此前《華盛頓郵報》報導稱，川普上周四已在佛羅裡達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）与俄罗斯總統普丁通話。兩名不具名知情人士透露，川普在電話中建議普丁不要讓烏克蘭戰爭升級，並提醒普丁「美國在歐洲有大量軍事存在」。此外，川普及普丁亦討論了歐洲大陸的和平目標，川普也向普丁表示他有興趣再次談話，討論盡快解決烏克蘭戰爭。

此前，川普曾在競選總統期間宣稱，將在「一天之內」找出結束俄烏衝突的方法，但並沒有提供具體細節。知情人士稱，川普私下表態支持讓俄羅斯保留部分已佔領領土的協議，在與普丁的通話中也簡短提及相關問題。

《華郵》報導指出，烏克蘭方面也得知川普与普丁通話，並對此表示「不反對」。在此之前，川普6日也曾跟烏克蘭總統澤倫斯基進行通話。

川普与普丁的關係過去多次引發外界質疑，美國記者伍德沃德（Bob Woodward）日前在新書中揭露，川普卸任後，曾7度與俄羅斯總統普丁通話。川普则於選前專訪中表示，「如果我能與人建立關係，對一個國家來說是一件好事，而非壞事」，並稱他與普丁、中國國家主席習近平及北韓領導人金正恩的關係都非常好。



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