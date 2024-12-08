儘管價格飆升 德國人仍對巧克力不離不棄

隨著聖誕臨近，巧克力銷量也在一路飆升。過去幾年來，巧克力價格不斷上漲，但德國人對巧克力的熱愛似乎並未受到影響。

（德國之聲中文網）德國聯邦統計署周二發布的數據顯示，儘管國際市場上，可可豆價格大幅增長，但2024年，德國對巧克力的需求量僅下降了1.6%。

西部非洲可可種植業嚴重歉收、運輸價格暴漲以及各國需求的增加，使得全球範圍內，可可豆的價格同2023年相比增加了50%。可可豆是生產巧克力的重要原料。

儘管巧克力價格不斷飆升，但過去幾年以來，德國人均巧克力消費量仍在高位保持平穩。2018年，平均每個德國人一年會吃掉9公斤巧克力，而2023年，德國人的巧克力消費量不減反增，達到了每年人均十公斤。

可可豆歉收，造成全球巧克力價格暴漲。 圖片來源： Christophe Gateau/dpa/picture alliance

德國人的聖誕節 巧克力必不可少

聖誕期間，也是德國人消費巧克力最多的時候：給孩子購買巧克力聖誕日歷，在聖誕市場上品嘗熱巧克力飲料，都是很多德國民眾過聖誕時必不可少的節目。而在12月6日，聖尼古拉節這一天，送給孩子一個巧克力的聖誕老人，也是德國很多地區的傳統。

來自聯邦統計署的數據顯示，去年，德國甜品工業總計生產了114萬噸巧克力產品，產值相當於65億歐元，比2022年增長了4.6%。良好的銷售情況顯示，德國消費者購買巧克力的熱情並未受到價格暴漲的影響。

（德新社，基督教福音通訊社）

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