偏遠小城捲地緣政治角力 菲官員反美軍進駐

跟台灣僅一海之隔的菲律賓聖安娜，是這次美菲軍演的演習場所之一。當地有居民對於開放美軍進駐有疑慮，而該城所屬的卡加延省省長更為強硬反對，主張如果菲律賓「對中國好」，那中國就會對菲律賓好。

（德國之聲中文網）在美國和菲律賓一年一度的「肩並肩」軍演期間，菲律賓呂宋島東北角的偏遠小城市聖安娜（Santa Ana）躍上國際新聞版面。此處原本以海灘、瀑布、螢火蟲和賭場為遊客所知，演習期間卻出現美國黑鷹直升機起降的場面；儘管軍演已於上週五（5月10日）落幕，但聖安娜如今的戰略重要性，卻讓它難以脫離美中地緣政治角力的漩渦。

這個人口大約3萬5千人的小城市，跟台灣僅有一海之隔，而這裡的海軍基地及其附近的拉洛機場（Lal-lo），都屬於美菲《強化防務合作協議》（EDCA）之下開放給美軍使用的9處場所。美國海軍陸戰隊的舒爾茲中校（Matthew Schultz）曾向媒體表示，EDCA協議開放的基地，對美菲兩國來說都非常重要。

不過對於美軍進駐，菲律賓並不是所有官員都樂見，居民也各有不同看法。美聯社報導，部分聖安娜民眾對於未來要住在美軍基地附近，有所疑慮；有些人則認為，由於聖安娜靠近台灣，即使沒有美軍進駐，還是可能被捲入大國軍事衝突之中。

聖安娜的災害救助單位官員米蘭達（Marion Miranda）指出，為因應台海兩岸爆發武裝衝突等緊急情況，當地官員和村莊領袖最近在軍方的主導下舉行了會議，商討如何安置難民等應變計劃。「其中一個問題是，我們要把可能的難民帶到哪裡去，還有經費的來源。」

該城的規劃與經濟發展官員亞孫修（Romeo Asuncion）表示，在南海的主權爭端之中，中國利用軍事力量威脅菲律賓的領土利益，而菲律賓需要美國來抗衡中國。

亞孫修說：「沒有別的選擇。如果把我們的部隊人數跟中國相比，他們的人數多得多……如果有美國人在這裡，他們無論發生什麼事都會保護我們。」

針對美菲EDCA協議下的防務合作，中國外交部去年3月曾批評美國「出於一己私利……加劇局勢緊張」，呼籲各國「保持警惕，避免被美裹挾利用」。

對美軍進駐的疑慮

自小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）執政以來，菲律賓較為積極捍衛主權，尤其是在第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）和斯卡伯勒礁（中國稱黃岩島）等南海爭議水域附近，菲方多次直言批評中方撞船、發射水炮、騷擾漁民等具「侵略性」的舉動。

上週六（11日），菲律賓海岸警衛隊在薩比納礁（Sabina Shoal）部署船隻，意在「監視」中國，阻止其進一步展開非法的填海行動。週一（13日），菲方表示會持續維持在該處的船隻部署。

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根據「脈動亞洲研究」去年12月的調查，僅有10%的菲律賓人贊同與中國建立夥伴關係，79%的人支持跟美國合作。彭博社指出，菲律賓內部的親美情緒近年上升，特別是在南海主權爭端之下，許多政治人物也往更靠近美國的方向走，包含小馬科斯。

然而，雖然美菲關係幾十年來從未如現在這般緊密，但中國仍在拓展對菲律賓的影響力，持續維繫與菲方重要官員的關係。聖安娜所屬的卡加延省（Cagayan）省長曼巴（Manuel Mamba）便相當強硬反對美軍進駐；過去12個月以來，曼巴曾兩度造訪中國，而且擁有4本《習近平談治國理政》。

曼巴向彭博社表示：「我們是VIP貴賓，他們待我們非常非常好……我們住五星級旅館，可以到處自由行動，晚上也是。」

曼巴認為，如果菲律賓「對中國好」，那中國就會對菲律賓好；反之，如果跟中國作對，對方就「不會好好對待你」。他主張，菲律賓總統小馬科斯不應依EDCA協議開放基地給美軍進入。儘管如此，曼巴稱自己並不「親中」。

去年5月訪中期間，曼巴會晤中國外交部副部長孫衛東，對方告訴他：「雖然我們現在是鄰居和朋友，但如果你允許中國的敵人和你待在一起，我們就會被迫也與你交戰。」

此外，菲律賓前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卸任後也繼續發表傾向中國、批評美國的言論。今年4月，他接受中國官媒《環球時報》專訪時說：「我不認為美國會為我們出生入死……如果有辦法扭轉局面，我會移除這些軍事基地。我會告訴美國人，你們有這麼多軍艦，所以你們不需要我們的島嶼作為發射基地。」

中國對菲律賓在民生經濟上帶來的助益，也是當地部分民眾態度親中的原因之一。

卡加延省的塔裡布布小學（Taribubu Elementary School）獲得來自中國的資金興建新大樓，該校老師拉古丁（Evangeline Raguindin）表示，菲律賓從中國人「賺了很多錢」；被問及菲中在南海的主權爭議，她回應：「我們在這邊沒受到影響。」

菲律賓駐美大使羅曼德斯（Jose Manuel Romualdez）則說，對菲律賓來說，僅僅是在做維護自身利益所該做的事。「你必須在兩個惡霸之間做出選擇，選比較好的一個當你的朋友，而不是逼你屈從的那一個……如果美國是比較大的那個惡霸，那我們就請更大的惡霸來對付這裡的惡霸。」

（綜合報導）

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