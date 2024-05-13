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偏遠小城捲地緣政治角力 菲官員反美軍進駐

2024年5月13日

跟台灣僅一海之隔的菲律賓聖安娜，是這次美菲軍演的演習場所之一。當地有居民對於開放美軍進駐有疑慮，而該城所屬的卡加延省省長更為強硬反對，主張如果菲律賓「對中國好」，那中國就會對菲律賓好。

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圖為今年5月1日美菲軍演期間，兩國部隊在菲律賓西部的巴拉望省演練操作海馬斯高機動性多管火箭系統。（資料照）
圖為今年5月1日美菲軍演期間，兩國部隊在菲律賓西部的巴拉望省演練操作海馬斯高機動性多管火箭系統。（資料照）圖片來源： Kyodo/picture alliance

（德國之聲中文網）在美國和菲律賓一年一度的「肩並肩」軍演期間，菲律賓呂宋島東北角的偏遠小城市聖安娜（Santa Ana）躍上國際新聞版面。此處原本以海灘、瀑布、螢火蟲和賭場為遊客所知，演習期間卻出現美國黑鷹直升機起降的場面；儘管軍演已於上週五（5月10日）落幕，但聖安娜如今的戰略重要性，卻讓它難以脫離美中地緣政治角力的漩渦。

這個人口大約3萬5千人的小城市，跟台灣僅有一海之隔，而這裡的海軍基地及其附近的拉洛機場（Lal-lo），都屬於美菲《強化防務合作協議》（EDCA）之下開放給美軍使用的9處場所。美國海軍陸戰隊的舒爾茲中校（Matthew Schultz）曾向媒體表示，EDCA協議開放的基地，對美菲兩國來說都非常重要。

不過對於美軍進駐，菲律賓並不是所有官員都樂見，居民也各有不同看法。美聯社報導，部分聖安娜民眾對於未來要住在美軍基地附近，有所疑慮；有些人則認為，由於聖安娜靠近台灣，即使沒有美軍進駐，還是可能被捲入大國軍事衝突之中。

聖安娜的災害救助單位官員米蘭達（Marion Miranda）指出，為因應台海兩岸爆發武裝衝突等緊急情況，當地官員和村莊領袖最近在軍方的主導下舉行了會議，商討如何安置難民等應變計劃。「其中一個問題是，我們要把可能的難民帶到哪裡去，還有經費的來源。」

該城的規劃與經濟發展官員亞孫修（Romeo Asuncion）表示，在南海的主權爭端之中，中國利用軍事力量威脅菲律賓的領土利益，而菲律賓需要美國來抗衡中國。

亞孫修說：「沒有別的選擇。如果把我們的部隊人數跟中國相比，他們的人數多得多……如果有美國人在這裡，他們無論發生什麼事都會保護我們。」

針對美菲EDCA協議下的防務合作，中國外交部去年3月曾批評美國「出於一己私利……加劇局勢緊張」，呼籲各國「保持警惕，避免被美裹挾利用」。

對美軍進駐的疑慮

自小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）執政以來，菲律賓較為積極捍衛主權，尤其是在第二托馬斯礁（中國稱仁愛礁）和斯卡伯勒礁（中國稱黃岩島）等南海爭議水域附近，菲方多次直言批評中方撞船、發射水炮、騷擾漁民等具「侵略性」的舉動。

上週六（11日），菲律賓海岸警衛隊在薩比納礁（Sabina Shoal）部署船隻，意在「監視」中國，阻止其進一步展開非法的填海行動。週一（13日），菲方表示會持續維持在該處的船隻部署。

水炮、撞船 中菲在南海衝突再起

根據「脈動亞洲研究」去年12月的調查，僅有10%的菲律賓人贊同與中國建立夥伴關係，79%的人支持跟美國合作。彭博社指出，菲律賓內部的親美情緒近年上升，特別是在南海主權爭端之下，許多政治人物也往更靠近美國的方向走，包含小馬科斯。

然而，雖然美菲關係幾十年來從未如現在這般緊密，但中國仍在拓展對菲律賓的影響力，持續維繫與菲方重要官員的關係。聖安娜所屬的卡加延省（Cagayan）省長曼巴（Manuel Mamba）便相當強硬反對美軍進駐；過去12個月以來，曼巴曾兩度造訪中國，而且擁有4本《習近平談治國理政》。

曼巴向彭博社表示：「我們是VIP貴賓，他們待我們非常非常好……我們住五星級旅館，可以到處自由行動，晚上也是。」

曼巴認為，如果菲律賓「對中國好」，那中國就會對菲律賓好；反之，如果跟中國作對，對方就「不會好好對待你」。他主張，菲律賓總統小馬科斯不應依EDCA協議開放基地給美軍進入。儘管如此，曼巴稱自己並不「親中」。

去年5月訪中期間，曼巴會晤中國外交部副部長孫衛東，對方告訴他：「雖然我們現在是鄰居和朋友，但如果你允許中國的敵人和你待在一起，我們就會被迫也與你交戰。」

此外，菲律賓前任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卸任後也繼續發表傾向中國、批評美國的言論。今年4月，他接受中國官媒《環球時報》專訪時說：「我不認為美國會為我們出生入死……如果有辦法扭轉局面，我會移除這些軍事基地。我會告訴美國人，你們有這麼多軍艦，所以你們不需要我們的島嶼作為發射基地。」

中國對菲律賓在民生經濟上帶來的助益，也是當地部分民眾態度親中的原因之一。

卡加延省的塔裡布布小學（Taribubu Elementary School）獲得來自中國的資金興建新大樓，該校老師拉古丁（Evangeline Raguindin）表示，菲律賓從中國人「賺了很多錢」；被問及菲中在南海的主權爭議，她回應：「我們在這邊沒受到影響。」

菲律賓駐美大使羅曼德斯（Jose Manuel Romualdez）則說，對菲律賓來說，僅僅是在做維護自身利益所該做的事。「你必須在兩個惡霸之間做出選擇，選比較好的一個當你的朋友，而不是逼你屈從的那一個……如果美國是比較大的那個惡霸，那我們就請更大的惡霸來對付這裡的惡霸。」

（綜合報導）

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