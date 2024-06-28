倫敦法院裁定：英國應查新疆棉涉強迫勞動案

英國法院27日裁決，政府應重新考慮調查新疆棉涉及強迫勞動。世界維吾爾大會形容此案是「重大的勝利」，但中方仍否認相關指控。與此同時，快時尚品牌SHEIN將在英國推動上市的消息，也遭人權團體抗議。

（德國之聲中文網）倫敦的法院週四（6月27日）裁定，英國政府未能調查進口的新疆棉花是否涉及強迫勞動，此舉「不合法」，必須重新考慮是否對此展開調查。

此前，由於英國國家打擊犯罪調查局（NCA）拒絕對此展開刑事調查，人權團體「世界維吾爾大會」（World Uyghur Congress）、全球法律行動網路（Global Legal Action Network）對其採取了法律行動。

世界維吾爾大會向法院主張，英國國家打擊犯罪調查局未能調查來自新疆的棉花是否構成「犯罪財產」，是錯誤的舉動。

去年，倫敦高等法院曾裁決，有「明確且無爭議的證據表明存在這樣的情況，也就是有被拘禁、關押的勞動者和遭強迫勞動者生產了棉花」。不過，法庭認為英國政府提出的法律主張——被指控的犯罪行為和特定產品之間必須有明確關聯——是正確的，因此駁回了世界維吾爾大會當時提起的訴訟。

如今，上訴法院推翻了高等法院裁決，裁定「是否展開調查的問題……將交由英國國家打擊犯罪調查局重新考慮」。

各方回應

世界維吾爾大會英國分部主任馬赫穆特（Rahima Mahmut）形容上訴裁決結果是「重大的勝利與道德的成功」。

馬赫穆特在聲明中表示：「長期以來，一直沒有一個國際的法院追究中國的責任……英國政府缺乏作為，迫使我們提出此案……此一勝利一定程度上替那些被折磨、遭受強迫勞動的維吾爾人和其他突厥人伸張了正義。」

全球法律行動網路的律師米諾（Dearbhla Minogue）表示：「這場訴訟很重要，有助於認識到中國政府對維吾爾人和其他突厥人所犯下的大規模暴行，並讓那些同謀者或從這些罪行中獲利者承擔責任。」

米諾說：「有大量證據表明英國企業正在從中國進口強迫勞動製成的棉花。我們期望在這個判決之後，英國國家打擊犯罪調查局會適當地調查、起訴相關對象，避免強迫勞動製成的棉花充斥英國市場。」

英國國家打擊犯罪調查局的發言人表示：「我們尊重、注意到了上訴法院的判決，正在考慮下一步怎麼做。」

中國駐倫敦大使館發言人則回應：「中國政府已明確表示，關於新疆『強迫勞動』的指控，不過是反華勢力為了抹黑中國而散播的彌天大謊。」

國際人權團體指控中國政府在新疆大規模侵害維吾爾及其他少數群體的人權，但北京一貫極力否認，且曾聲稱相關指控是美國為了「打壓中國企業」而編造的「謊言」。

中國在新疆打造另類現實 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

人權團體欲阻止SHEIN在英上市

無獨有偶，人權團體「停止維吾爾種族滅絕」（Stop Uyghur Genocide）也以涉及強迫勞動為由，對創辦於中國的快時尚品牌SHEIN採取法律行動，欲阻止其在英國上市。

代表該人權團體的律師事務所Leigh Day週四（27日）表示，已致函英國金融行為監理署（FCA），呼籲其拒絕讓SHEIN在倫敦證券交易所上市。

不過，SHEIN透過聲明回應，稱其對強迫勞動採取「零容忍」政策，且「認真維持整個供應鏈透明，要求合約製造商只能從獲批准的地區採購棉花」。英國金融行為監理署未回應路透社置評請求。

週二（25日），國際特赦組織的英國分部稱，由於SHEIN的勞動與人權標準「令人質疑」，若容許其在英國上市，對倫敦證交所來說會是「恥辱的標章」。

此前，彭博社、路透社等媒體引述消息人士說法指，SHEIN在6月已向英國的監管單位秘密提交了申請文件，替今年在倫敦上市鋪路。去年有消息稱SHEIN嘗試在美國上市，但面臨美國政界反彈與阻撓。

SHEIN在中國創辦，如今總部位於新加坡。（資料照） 圖片來源： Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

（路透社、《衛報》等）

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