信奉馬克思主義的迪薩納亞克就任斯里蘭卡總統

9月23日，馬克思主義者迪薩納亞克宣誓就職，成為斯里蘭卡新一任總統。此前舉行的總統選舉中，選民對守舊派「說不」，他們指責守舊派造成了該國的經濟危機。

（德國之聲中文網）周六舉行的總統選舉中，現年55歲的「國家人民力量聯盟」主席迪薩納亞克（Anura Kumara Dissanayake）贏得574萬張選票，戰勝了反對派領袖普雷馬達薩 （Sajith Premadasa）及其他36名候選人。 「斯里蘭卡國家人民力量聯盟」是一個具有馬克思主義色彩的政黨聯盟。

中國黨和國家領導人習近平周一對迪薩納亞克當選表示祝賀，並表示願意同迪薩納亞克開展合作，「共同推進中斯兩國的傳統友誼」。此前，美國和印度也對斯里蘭卡新總統表示了祝賀。



迪薩納亞克在簡短就職演說中承諾，他將同各方開展合作，共同應對斯里蘭卡面臨的各項挑戰。他說：「我們深知國家當前所面臨的挑戰，我們也不相信，一個政府、一個政黨或一個個人能夠憑一己之力解決這場危機。」新總統宣誓就職前，斯里蘭卡總理古納瓦德納（Dinesh Gunawardena），為新總統任命總理和內閣人選鋪平了道路。



2022年，斯里蘭卡經濟危機引發全國性抗議浪潮。 圖片來源： Marlon Ariyasinghe/REUTERS

此次斯里蘭卡總統大選，是在該國陷入嚴重經濟危機和政治動蕩的背景下舉行的。

迪薩納亞克所屬的政黨聯盟由人民解放陣線（ People's Liberation Front）為主導。七十和八十年代，信奉馬克思主義的人民解放陣線曾兩次發動武裝起義，試圖以社會主義革命的方式奪取政權，但均未成功。1994年，人民解放陣線開始投身民主政治，並在長時期內充當反對派政治力量。不過，該組織曾對多位前總統表示支持，並曾短暫參與過執政。斯里蘭卡國家人民力量聯盟中也包括一些由學者、公民社會、藝術家、律師和大學生組成的團體。

2000年，迪薩納亞克首次當選斯里蘭卡國會議員，並在庫馬拉通加總統任內，短暫擔任過農業和灌溉部長。2019年，迪薩納亞克首次參加競選總統，但最終敗給了拉賈帕克薩。

此次當選總統後，迪薩亞納克面臨的最核心挑戰將是如何兌現競選承諾，放寬其前任維克拉馬辛哈制定的緊縮措施。為了獲得國際貨幣基金的緊急援助，緩解債務危機，維克拉馬辛哈曾出台了一系列緊縮措施。此前，維克拉馬辛哈曾發出警告稱，任何改變協議內容的舉動都可能導致國際貨幣基金推遲發放第四批近 30 億美元的救助資金。

中國出資修建的漢班托塔國際港。 圖片來源： Liu Hongru/Xinhua/imago images

由於過度借貸去完成缺乏經濟效益的基建項目，斯里蘭卡欠下了巨額外債，加上受疫情衝擊以及政府利用外匯儲備力保本國貨幣的行為，使斯里蘭卡陷入了嚴重的經濟危機。2022年，由於食品、藥物以及燃料嚴重短缺，斯里蘭卡爆發了大規模抗議行動，最終導致總統拉賈帕克薩辭職並出逃。時任總理的維克拉馬辛格被議會推選填補剩餘總統任期。

中國是斯里蘭卡的主要債權國。周一北京的例行新聞發布會上，當被問及中國對斯里蘭卡繼續履行償債義務是否有信心時，中國外交部發言人林劍表示，作為斯里蘭卡的友好鄰邦，「中國和斯里蘭卡一貫相互尊重，相互支持，我們希望斯里蘭卡保持國家的穩定和發展，也願在不干涉內政原則和尊重斯方意願的前提下，為斯里蘭卡經濟社會的平穩發展繼續發揮建設性作用。」

（美聯社，新華社）

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