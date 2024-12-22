保障勞工權益 墨西哥推出「椅子法」

在墨西哥，一些行業的員工在工作時，需要長時間站立，人們也對此司空見慣。不過，新推出的「椅子法」將改變這一狀況，員工今後將有權要求僱主提供座椅。

（德國之聲中文網）墨西哥勞工法進行改革後，工作崗位配備座椅將是墨西哥勞工的一項權益。迄今為止，在某些行業，如超市收銀員等都需要長時間站著工作。

隨著「椅子法」獲得通過，這一狀況將出現改觀。按照新規定，今後服務行業、零售業或類似工作崗位，都需提供足夠的座椅，以保障員工「定期休息」的需求。該法律規定，僱主必須為員工提供有靠背的座椅。

墨西哥椅子法：僱主必須為員工提供有靠背的座椅。 圖片來源： Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

墨西哥議員瑪卡多（ Patricia Mercado）表示，這項法律改革強化了員工要求改善工作條件的權力。她在X平台上發文指出：「最重要的是，僱主今後不能再將全天站立工作作為員工入職的先決條件。」 新法中還明確規定，僱主今後不得強迫員工長時間站立，更不能禁止員工定期坐下休息。

除了須向員工提供座椅之外，新版勞工法還包括一些其他內容。例如，僱主不得對工會團體進行檢查和監控。員工面臨解職等處分時，有權在八天的期限內提出申訴。

修正後的勞工法已經以公文形式正式發布。僱主將有六個月時間，即在明年六月前，根據新法要求，完成對企業章程和設施的相應調整。



(德廣聯）

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