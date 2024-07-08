俄聯邦安全局：阻止烏勸說俄飛行員叛逃企圖

（德國之聲中文網）俄羅斯聯邦安全局（FSB）聲稱阻止了一起劫持圖-22M3戰略轟炸機的企圖。

俄聯邦安全局周一（7月8日）在其網站上稱：「烏克蘭情報部門試圖通過許諾金錢和義大利公民身份，招募一名俄軍飛行員，說服他駕駛一架可攜帶導彈的飛機在烏克蘭降落。」

圖-22M3M是一款遠程超音速轟炸機，可以搭載常規炸彈、導彈和核彈。

烏克蘭安全局尚未對此發表評論。

俄羅斯聯邦安全局還聲稱，在阻止該項烏克蘭間諜行動期間，還獲得了烏克蘭奧澤爾內空軍基地的情報，這些情報有助於襲擊基輔西部。目前尚不清楚這些情報與所謂劫持轟炸機計劃有何關聯。

該機場所在的日托米爾州周一早些時候觸發了空襲警報。根據包括Telegram在內的社群網站訊息，該地發生了爆炸。路透社未能核實這些訊息。

去年8月，俄羅斯飛行員庫茲米諾夫（Maxim Kuzminov）被說服駕駛米-8（Mi-8）直升機叛逃到烏克蘭控制區。今年2月，庫茲米諾夫被發現死在西班牙南部阿利坎特（Alicante）附近的海濱小鎮比利亞霍約薩（Villajoyosa）的一個地下車庫。據警方稱，行兇者向他開了六槍，並開車碾壓過他的屍體。西班牙情報機構指責克里姆林宮策劃了對他的謀殺。

（路透社等）



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