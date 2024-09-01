俄羅斯領空禁令幫助中國航空公司贏得競爭

俄羅斯因為入侵烏克蘭遭到西方國家制裁之後，禁止多家歐洲航空公司使用其領空。這一措施讓中國航空公司的市場份額得以提升，但這並非西方航空公司面臨困境的唯一原因。

（德國之聲中文網）今年夏天，一些西方航空公司削減了飛往中國的航班，引發了人們對未來前往中國旅行的擔憂。英國航空公司最近暫停了倫敦與北京之間的航班。在此之前，維珍大西洋航空公司已決定取消倫敦至上海的航線，澳洲航空公司也停止了雪梨與上海之間的航班。

航空業內人士認為，俄羅斯的領空禁令以及由此產生的額外成本是其中一個重要原因。自西方國家因俄羅斯全面入侵烏克蘭對其實施制裁後，俄羅斯幾乎禁止了所有歐洲和北美航空公司飛越其領空。

中國航空公司則不受禁令影響，這幫助它們在本已開始尋求國際擴展的情況下，從西方競爭對手那裡奪取了更多市場份額。

然而，中國在疫情後的經濟增長緩慢，仍然使航空旅行復甦的預期複雜化，同時中美之間的地緣政治緊張關係也導致了一些航空公司面臨重新調整。

中國航空公司不受俄羅斯領空禁令影響，擁有成本優勢 圖片來源： Zhao Zishuo/Xinhua/IMAGO

俄羅斯禁令帶來西方航空公司成本上升

儘管如此，俄羅斯領空禁令仍然是一個特別棘手的問題。航空數據公司OAG的首席分析師格蘭特(John Grant) 表示，曾幾何時，對許多西方航空公司而言，前往中國的航線被視為"航空業的最佳選擇"，因為剛好適合在24小時內飛個來回。

他對德國之聲表示："（從西方城市）前往北京和上海的航班曾經是飛機使用的完美範例。"

他說："禁令增加了往返北京航班大約五個半小時的飛行時間，這真是一個挑戰。"

這些額外的飛行時間意味著顯著增加的燃料和人員成本，以及在繁忙機場中可能產生的高昂的時段調配費用。

澳洲航空公司7月宣佈終止雪梨至上海的航線 圖片來源： PETER PARKS/AFP/Getty Images

澳洲航空感受到來自中國的競爭壓力

不過，俄羅斯的領空禁令並未影響到澳洲航空公司，而該公司在7月也宣佈終止雪梨至上海的航線。

普渡大學航空與交通技術學院副教授高毅（Yi Gao，音譯）指出，澳航在中國大陸的業務一直"有限"，因此將其納入西方航空公司近期削減飛往中國的航班的現象來考量是不準確的。

不過他說，來自中國國內航空公司的競爭正在西方航空公司決策中佔據越來越重要的地位。 "來自中國航空公司的競爭發揮了至關重要的作用。"他告訴德國之聲，"中國航空公司受益於成本優勢，使得它們能夠在往返中國城市的航線上提供更具競爭力的票價。"

新加坡的航空分析師索比 （Brendan Sobie）也表示，競爭加劇可能影響了澳航的決定。他對德國之聲表示，"他們難以與中國航空公司競爭。"

他認為，疫情前中國航空公司迅速擴張的趨勢正在捲土重來。隨著中國大陸在疫情後的旅行需求逐漸恢復，這一趨勢將繼續下去。

"你已經能看到中國航空公司在疫情前幾年在國際市場上進行戰略擴展的趨勢。"他說， "疫情之後，我們看到這種趨勢再次出現。許多人傾向於將其歸咎於俄羅斯領空問題，這對西方航空公司來說確實是一個因素，但我認為這是一種無論如何都會發生的趨勢。"

2024年中國境外旅遊支出仍然落後於疫情前的水準，反映出其國內經濟低迷帶來的影響 圖片來源： Tyrone Siu/REUTERS

疫情對中國航空業造成了重大打擊

自2019年以來，中國航空公司增加了飛往倫敦、布達佩斯、伊斯坦堡、米蘭和馬德里的航班數量。

索比表示，除了北美和印度市場外，中國航空公司的國際運力現在已經恢復到2019年的水準。

疫情無疑對中國的航空雄心造成了打擊。就在疫情爆發前幾個月，中國的北京大興國際機場隆重啟用。 "目的是在北京大興和上海再建立一個樞紐，讓國際乘客方便在國內甚至國際之間進行中轉。" 格蘭特說，"但疫情摧毀了這一切。"

多年來，中國出境遊客一直是全球國際旅遊和航空公司的最大消費群體。然而，嚴格的疫情限制極大地減少了2023年以前的國際國內旅行。

無論如何，中國航空公司強大的國際運力及其向中國消費者銷售的能力，再加上西方航空公司所受到的壓力，意味著它們仍然能夠在市場份額上佔據一席之地。

2024年中國境外旅遊支出仍然落後於疫情前的水準，反映出其國內經濟低迷帶來的影響。

中美之間航線數量仍然未能恢復

雖然中國國內航空公司前往歐洲的航線正在逐步恢復，但其北美市場依然停滯不前。原因部分來自競爭，部分來自中美之間的地緣政治緊張局勢。

自疫情導致北京實施嚴格的邊境管控以來，中美之間的旅行幾乎凍結。中國一直希望恢復兩國之間的航班數量，但目前的數量仍僅為2019年的15%。

華盛頓不願增加航班數量，--特別是在目前的市場條件下，這將對中國航空公司更為有利--這不是他們希望看到的情況。

格蘭特表示："美國航空公司如美聯航、達美航空和美國航空都不願意在現有航班之外增加飛往中國的航班，原因與歐洲航空公司類似。"

然而，雖然航空專家們一致認為，疫情後旅行模式和地緣政治問題都在推動西方航空公司與中國之間關係的變化，但對於最大的幾家航空公司來說，這個市場將始終保持重要地位。

格蘭特認為，從長遠來看，漢莎航空、法國航空或英國航空等全球航空公司"必須將北京納入自己的網路"。他說， "隨著時間的推移，他們都會想回到那個市場。這仍然是一個很大的市場，只是不會滿足每個人的期待。"

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