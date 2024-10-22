俄羅斯總統普丁主持大金磚峰會

金磚國家第16屆峰會由俄羅斯總統普丁做東周二開幕。36個國家確認出席。普丁希望以此顯示，西方對他發動烏克蘭戰爭而採取的孤立政策並未成功。

（德國之聲中文網）為期三天的擴展之後的首屆"大金磚"峰會於周二（10月22日）在俄羅斯西南部城市喀山開幕。二十多位國家元首或政府首腦接受普丁總統邀請蒞臨參加這次會議，其中包括中國國家主席習近平、印度總理莫迪和土耳其總統艾爾多安等對俄羅斯而言至關重要的國際夥伴。本次金磚峰會也是俄羅斯總統普丁2022年2月入侵烏克蘭以來親自主持的最大規模的國際會議。

印度和中國仍是俄羅斯的主要夥伴

普丁在會見印度總理莫迪談到兩國戰略關係時表示，"俄印關係是特別優先的戰略夥伴關係，正在持續性積極發展"。莫迪則表示，希望烏克蘭恢復和平，他說，"我們一直就俄烏衝突保持密切聯繫"，"我們認為爭端應該通過和平手段解決。我們完全支持盡快恢復和平與穩定的努力。"

周二前往喀山之前，莫迪說，印度"非常重視金磚國家"，"我期待在廣泛的議題上進行深入討論，期待在那裡與各國領導人會面。"

莫迪：我們認為爭端應該通過和平手段解決 圖片來源： Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

中國國家主席習近平也於周二上午抵達喀山，當天晚些時候，普丁同習近平舉行了會晤。通過翻譯習近平說，"很高興來到喀山"。據通訊社報導，普丁對習近平稱"親愛的朋友"，並表示為保障全球穩定應加強與中國的紐帶關係。普丁還說，俄中應持續合作建立公正的世界秩序。

自2022年2月莫斯科發動入侵烏克蘭戰爭以來，印度和中國在經濟上一直為俄羅斯提供支持。尤其是中俄關係，在戰爭爆發前夕，兩國元首宣佈其雙邊關係"無上限"。

金磚國家BRICS於2006年成立之初只有巴西、俄羅斯、印度和中國4個國家，2010年南非加入，金磚有了5個成員國。2023年南非約翰內斯堡峰會上，金磚決定擴充成員國。阿根廷、衣索比亞、埃及、伊朗、阿聯酋和沙烏地阿拉伯都受邀加入，但後來阿根廷新總統米萊（Javier Milei）就任後表示希望奉行更為親西方的路線，並決定退出金磚。沙烏地也持猶豫態度，本次會議只派了部長級外交大臣參加。

目前，土耳其、阿薩拜疆和馬來西亞等國已正式申請參加金磚，此外，大約十幾個國家對參加該組織表示了興趣。

普丁的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，36個國家確認與會，其中20多個國家派出國家元首或政府首腦。烏沙科夫說，按計劃普丁總統將舉行20多場雙邊會議，由此，本屆峰會可能成為"俄羅斯境內有史以來最大的外交活動"。

克里姆林宮說古特雷斯會參加金磚大會。 圖片來源： William Volcov/ZUMA Press Wire/picture alliance

烏克蘭批評古特雷斯將與會的消息

據克裡姆林宮发出的消息，聯合國秘書長古特雷斯将前往喀山參加16屆峰會，並於周四與普丁單獨會見。此次行程將是俄烏戰爭爆發後古特雷斯第一次踏上俄羅斯的土地。本月早些時候俄羅斯官員就曾透露，古特雷斯已告知俄羅斯外長拉夫羅夫他將前往喀山。

烏克蘭外交部批評了古特雷斯出席峰會的計劃，基輔表示，古特雷斯拒絕了參加瑞士和平峰會的邀請，卻接受了"戰爭罪犯"普丁的邀請前往喀山。

(綜合報導)

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