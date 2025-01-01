俄羅斯洩密軍事文件：若與北約開戰 俄將攻擊日韓

據《金融時報》報導，近30份被洩露的俄羅斯軍方機密文件顯示，俄羅斯軍方早已為可能與日韓兩國開戰準備了周密的目標清單，其中包括打擊日本的核電站和其他民用基礎設施。

（德國之聲中文網）《金融時報》報導稱，西方消息人士向該報展示了29份俄羅斯秘密軍事文件，內容主要側重於2008年到2014年對軍官的培訓，以應對俄羅斯東部邊境可能發生的戰爭衝突。

機密文件顯示，俄羅斯軍事規劃人員擔心，如果俄羅斯與北約開戰，該國東部邊境將暴露在外，並容易受到美國和美國在這一地區盟友的攻擊。

今年2月，《金融時報》已對這些洩密文件進行過報導。當時的報導稱，雖然2001年中國和俄羅斯承諾互不首先使用核武器，也不將戰略核導彈瞄準對方，但俄軍的防禦計劃暴露了莫斯科安全精英對中國深深的不信任。

文件中包含的訓練材料顯示，俄羅斯東部戰區曾針對可能出現的遭中國入侵的多種場景進行過應對演練。

《金融時報》在最新的報導中引述華府智庫史汀生中心（Stimson Center）的核武政策學者阿爾伯克（William Alberque）的看法表示，洩露的俄羅斯軍事文件和北韓最近在俄羅斯的軍事部署證明，「歐洲和亞洲戰場相互關聯且密不可分」。他說：「亞洲不能袖手旁觀歐洲的衝突，如果亞洲爆發戰爭，歐洲也不能袖手旁觀。」

據報導，俄羅斯目標清單包括82個軍事性質目標，例如日本和韓國武裝部隊的中央和地區指揮部、雷達設施、空軍基地以及和海軍設施。

其餘的目標都是民用基礎設施，包括日本的公路和鐵路隧道，例如連接本州和九州島的關門隧道。能源基礎設施也是被俄軍方優先考慮的打擊目標，包括日本東海核電站在內的13個發電廠。

俄羅斯預想的在韓國打擊的最主要的民用目標是橋樑，但清單中也包括浦項鋼鐵廠和釜山化工廠等工業設施。

慶應義塾大學副教授鶴岡路人在接受《金融時報》採訪時說：「在與北韓或中國的衝突中，日本會得到早期預警。我們可能有時間準備並嘗試採取行動。但當涉及到來自歐洲的橫向升級時，東京的預警時間會更短，日本自己在防止衝突方面的選擇也會更少。」

蘇聯紅軍在1945年戰爭結束時佔領了千島群島，並將日本居民驅逐。現在約有20000名俄羅斯人居​​住在這些島嶼上。 圖片來源： Press Office of Sakhalin Region Governor/TASS/picture alliance

日本軍方尤其是空軍，長時間以來一直對俄羅斯保持警惕。由於對南千島群島（日本稱北方四島）的主權問題存在爭端，俄羅斯和日本從未簽署過正式的和平條約來結束第二次世界大戰。蘇聯紅軍在1945年戰爭結束時佔領了千島群島，並將日本居民驅逐。現在約有20000名俄羅斯人居​​住在這些島嶼上。

今年1月時任日本首相的岸田文雄表示，東京方面「完全致力於」就北方四島問題進行談判。

但俄羅斯國家安全會議副主席梅德韋傑夫在X上回應說：「我們才不在乎『日本人的感受』……這些不是『有爭議的領土』，這是俄羅斯的領土。」

（金融時報）

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