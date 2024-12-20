俄羅斯對基輔發動大規模導彈襲擊

俄羅斯周五對烏克蘭首都基輔進行了空襲，不僅傷亡嚴重，六百多棟樓房的供暖系統被炸毀。此次襲擊也損毀了外國使團所在的建築。

（德國之聲中文網）據基輔軍方發布的消息，俄羅斯軍隊周五（12月20日）對烏克蘭首都進行了大規模空襲，使用了「匕首」（Kinschal）和「伊斯坎德爾」（Iskander）等導彈。基輔市長克裡欽科（Vitali Klitschko）在社媒表示，目前已有12人受傷，1人死亡，受害人數可能還會進一步上升。

此次襲擊切斷了630棟建築、16個醫療設施和30所學校及幼兒園的供暖，目前，基輔的氣溫在零度左右。落下的導彈殘骸造成了三個區的建築損壞和火災。

烏克蘭空軍表示，它成功攔截了向基輔發射的5枚短程彈道導彈。

圖片來源： Kyiv city's military administration/AP/dpa/picture alliance

俄羅斯國防部表示，此次打擊是回應兩天前烏克蘭對俄羅斯羅斯托夫邊境地區發動的導彈襲擊。該襲擊使用了6枚美制ATACMS戰術導彈和4枚英國提供的「風暴影」（Storm Shadow）空射導彈。

烏克蘭外交部周五表示，俄羅斯的導彈襲擊在首都還造成6個外交使團所在的建築受損，其中包括阿爾巴尼亞、阿根廷、北馬其頓、巴勒斯坦、葡萄牙和蒙特內哥羅的外交使團

歐委會主席馮德萊恩在X上譴責了這一「令人發指的俄羅斯襲擊」，表示「普丁對國際法的無視達到了新的高度。」



據信，位於基輔的捷克中心也受到爆炸衝擊波的破壞，捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）在社群網站平台X上發布了這一消息。他表示，幸虧導彈襲擊時捷克中心的工作人員不在現場，但周圍的居民樓內有很多烏克蘭平民。捷克中心是捷克共和國的文化機構，類似於德國的歌德學院。

同一日，南部港口城市赫爾松以及多個烏克蘭城市均受到俄軍空襲。在赫爾松，官方消息稱有1人死亡，6人受傷。

目前，俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部的哈爾科夫邊境地區大規模推進，本月，幾乎每天都在攻克烏克蘭村莊。俄羅斯軍隊也一直試圖佔領戰略要地庫皮揚斯克市（Kupjansk）。該市在俄烏戰爭爆發後不久被俄軍佔領，2022年9月，烏克蘭部隊反攻時成功奪回了庫皮揚斯克。

（綜合報導）

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