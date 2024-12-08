俄羅斯官媒：阿薩德獲得莫斯科庇護

敘利亞反對派宣佈終結了總統阿薩德長達24年的統治，已釋放所有遭到不公平拘押的囚犯。據戰爭監測組織和媒體報導稱，阿薩德已經離開該國。俄羅斯官媒稱，阿薩德已抵達莫斯科並獲得庇護。

（德國之聲中文網）隨著敘利亞反抗軍推翻阿薩德政權，各界猜測阿薩德下落。周一（12月9日），包括塔斯社在內的多家俄羅斯媒體報導稱，一名克里姆林宮消息人士不具名透露，阿薩德及家人正在俄羅斯莫斯科，且俄方基於人道主義考量，將提供阿薩德庇護。

此前，烏克蘭外交部長西比哈在回應阿薩德政權垮台時，將重點指向俄羅斯，稱俄羅斯總統普丁「永遠會背叛那些依賴他的人」。

近年來，俄羅斯為阿薩德在敘利亞的軍事行動提供巨大貢獻，但隨著俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯在敘利亞的軍事參與也跟著減少。

美軍空襲「伊斯蘭國」基地

阿薩德政權宣告垮台後，美國中央司令部（CENTCOM）表示，其部隊在周日當天，針對位於敘利亞中部的伊斯蘭國基地和特工進行多達數十次的精準空襲。

美國中央司令部表示：「針對伊斯蘭國領導人、特務和營地的襲擊是瓦解、削弱和擊敗伊斯蘭國持續使命的一部分」，並稱此舉除了是為了阻止該恐怖組織對外實施行動，也是為了確保伊斯蘭國不會利用敘利亞當前的局勢，在該地區重建勢力。

敘利亞反抗軍持武器在首都大馬士革慶祝阿薩德政權垮台 圖片來源： Omar Sanadiki/AP Photo/picture alliance

反抗軍宣佈推翻阿薩德政權

路透社周日（12月8日）報導，敘利亞反政府武裝當天在國家電視台上宣佈已推翻總統阿薩德政權，由此終結了阿薩德長達24年的統治。敘利亞反對派還表示，已釋放所有遭到不公平拘押的囚犯。

一名敘利亞軍官向路透社透露，敘利亞軍方指揮部周日已通知軍官們阿薩德政權已經結束。但敘利亞軍隊隨後表示，他們仍在繼續在重要城市哈馬（Hama）、霍姆斯（Homs）以及德拉（Deraa）鄉村地區對「恐怖組織「進行軍事行動。

據路透社援引阿拉比亞電視台（Al Arabiya）的採訪報導，敘利亞總理穆罕默德‧加齊‧賈拉利（Mohammad Ghazi al-Jalali）呼籲在敘利亞舉行自由選舉，讓人民選擇他們的領導人。賈拉利在採訪中補充說，他已經與反對派領導人阿布‧穆罕默德‧古拉尼（Abu Mohammed al-Golani）取得聯繫，討論如何管理當前的過渡期。

周日，社群網站上流傳著多個影片，聲稱顯示敘利亞反政府武裝已進入大馬士革的總統府。

德新社報導稱，反政府武裝似乎沒有遇到任何抵抗就進入了總統府區域。報導補充說，有來自總統府的消息稱，政府工作人員和安保部隊已撤離大樓。

另據美聯社報導，其他影片顯示敘利亞民眾正在湧入這座被稱為「人民宮」的總統府，一些人抱著成堆的盤子和其他家用物品離開。

敘利亞記者奧薩馬‧穆罕默德（Ossama Muhammad）向德國之聲表示，在阿薩德總統政權明顯垮台後，他的國家到處洋溢著歡樂的氣氛。

據兩名高級軍官向路透社透露，阿薩德於周日早些時候從大馬士革飛往不明目的地。反政府武裝表示，他們已進入首都，沒有發現軍隊部署的跡象。

（路透社、美聯社、德新社）

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