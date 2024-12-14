俄羅斯在敘利亞的軍事基地：撤離還是等待？

敘利亞伊斯蘭叛軍取得勝利後，俄羅斯正試圖探索其軍事基地的未來。尤其是塔爾圖斯海軍基地的價值無可替代。

（德國之聲中文網）敘利亞伊斯蘭叛亂分子推翻了巴沙爾‧阿薩德政權之後，俄羅斯會失去在敘利亞的兩個軍事基地嗎？俄羅斯總統發言人佩斯科夫周一（9日）表示，現在談論此事「為時過早」。俄羅斯媒體報導稱，以沙姆解放組織（HTS）為首的敘利亞伊斯蘭主義者已向莫斯科保證軍事基地的安全。目前看起來這似乎的確是事實，但還缺少其他消息來源證實這一點。俄羅斯在敘利亞營運著兩個軍事基地：位於地中海塔爾圖斯（Tartus）的海軍基地——這是蘇聯時期的遺產，以及自2015年以來位於赫梅米姆（Hmeimim）的空軍基地。

歐洲對外關係委員會（簡稱ECFR）前專家格雷塞爾（Gustav Gressel）表示：「到目前為止，在赫梅米姆可以看到運輸機的活動，但還沒有達到可以說完全疏散的程度。」格雷塞爾在接受德國之聲採訪時說，俄羅斯的艦船正在地中海「游弋」，但距離塔爾圖斯基地不遠。他說：「我猜俄羅斯正在幕後進行談判，以保留在該國的基地。如果俄羅斯放棄基地，那麼疏散撤離就會進行。」

專家：塔爾圖斯海軍基地更重要

奧地利軍事歷史學家馬庫斯‧賴斯納(Markus Reisner)上校認為，塔爾圖斯海軍基地對俄羅斯來說「具有更重要的戰略意義」，因為它可以「從那裡向地中海投送兵力」。赫梅米姆空軍基地對於莫斯科支持阿薩德政權鎮壓叛亂分子來說是必要的。 「但那已經不復存在了」賴斯納說。

《普丁的戰爭》一書的作者、英國政治學家馬克‧加萊奧蒂(Mark Galeotti)則認為，這兩個基地「對於俄羅斯在地中海和非洲的活動都非常重要」。他說，值得觀察的是 「他們（俄羅斯）試圖與沙姆解放組織達成協議的速度有多快」。俄羅斯外交部長拉夫羅夫不久前將該組織描述為「恐怖分子」，但上周末，莫斯科開始稱他們為「叛亂分子」。加萊奧蒂說，甚至在阿薩德政權倒台之前，莫斯科對敘利亞伊斯蘭主義者的態度就已經變得「更加禮貌」。

2015年，莫斯科號導彈巡洋艦在塔爾圖斯（Tartus）的海軍基地附近。 圖片來源： Zhang Jiye/Xinhua/IMAGO

莫斯科能為叛軍提供什麼？

「俄羅斯可能希望與沙姆解放組織達成協議。」加萊奧蒂說。但莫斯科能提供什麼？他判斷說，叛亂分子得到土耳其的支持，但「不想成為土耳其的代理人，不過他們需要盟友和關係」。這時候俄羅斯人參與進來。這位英國專家認為：「俄羅斯人相當務實，這可能會給土耳其國家安全局一個機會來分散對安卡拉的依賴。」在此背景下，他回顧說，莫斯科不僅在敘利亞有軍事存在，而且還保持著密切的經濟聯繫。

英國智庫皇家聯合研究所（RUSI）中東問題專家奧茲塞利克(Burcu Ozcelik)並不相信敘利亞叛軍會很快遵循莫斯科的意願。奧茲塞利克表示：「非常值得懷疑的是，沙姆解放組織是否會急於被視為普丁的盟友，或者為俄羅斯在敘利亞地中海沿岸的長期軍事存在開綠燈。」

「特別是考慮到阿薩德已在俄羅斯領土上獲得庇護。」奧茲塞利克預測，俄羅斯和伊朗等地區參與者將在長期談判中「嘗試調整對敘利亞的外交政策」。

俄羅斯軍隊將離開敘利亞？

英國政治學家加萊奧蒂認為，如果俄羅斯軍隊確實必須撤離敘利亞（也將是分步驟的），那麼又會去哪裡呢？在他看來，阿薩德領導下的敘利亞嚴重依賴莫斯科。

最常提到的可能選項是利比亞，俄羅斯與利比亞軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）保持著聯繫。 華格納集團的俄羅斯雇傭兵與他並肩作戰。西方媒體報導了俄羅斯有意在利比亞建立海軍基地的消息。奧地利軍事歷史學家賴斯納懷疑這可能選在托布魯克(Tobruk)。

英國政治學家加萊奧蒂認為，這個選項無法快速實施，因為那裡沒有現成的基礎設施。這同樣適用於蘇丹，莫斯科多年來一直與蘇丹政府就紅海海軍基地問題進行談判。 「無論他們(俄羅斯軍隊)走到哪裡——利比亞、馬裡、蘇丹——都不會出現像敘利亞那樣的情況。」加萊奧蒂說。

俄羅斯曾長年支持阿薩德政權。 圖片來源： Kremlin Press Office/Anadolu/picture alliance

對烏克蘭戰爭的影響有限

在此背景下，另一個問題正在討論：如果俄羅斯從敘利亞撤軍，這對烏克蘭戰爭意味著什麼？ 「誠實講，影響可以忽略。」加萊奧蒂說。他表示，莫斯科能夠從敘利亞調往烏克蘭前線的部隊數量微乎其微。

歐洲對外關係委員會前專家格雷塞爾也有類似的看法。他指出：「對於烏克蘭來說，（來自敘利亞的）好消息有限。」俄羅斯沒有能力也沒有意願在對烏克蘭發動戰爭的同時開闢第二戰線。這位專家認為，烏克蘭將無法從以色列削弱伊朗的行動中明顯受益。對基輔來說唯一切實的積極後果可能是「西方一些人變得更加勇敢」，並且「普丁的軟弱可能會讓川普印象深刻」。但他認為這是否會成為現實還是個未知數。

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