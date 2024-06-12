俄烏戰況：俄羅斯對基輔發動大規模空襲

周三凌晨，俄羅斯對烏克蘭首都基輔發動了大規模空襲。美國將再向烏克蘭提供一套愛國者導彈防禦系統。未經證實的消息稱，俄羅斯總統普丁下周將訪問平壤。

（德國之聲中文網）俄羅斯空襲基輔 六枚導彈中五枚被攔截



烏克蘭防空力量宣稱，周二至周三夜間，他們成功攔截了俄方發射的總共六枚導彈中的五枚，並悉數摧毀了俄方發射的全部24架無人機。

烏克蘭空軍指揮官奧列什楚克（Mykola Oleshchuk）表示，俄方向基輔發射的五枚導彈均被成功攔截，其中包括一枚「匕首」高超音速導彈，而一枚「伊斯坎達爾」彈道導彈則在烏克蘭南部躲過攔截。基輔市內，周三凌晨兩小時內拉響了兩次防空警報。



基輔有關當局表示：「俄軍從南部向基輔發起了數輪導彈攻擊，與此同時，敵方無人機也從同一方向飛往首都基輔。」

墜落的導彈殘骸在基輔城外引發了數起火警，其中包括一個工業基地。據報導，一個加油站、幾個車庫以及一處私人住宅受損。當地官員表示，另有一人受傷。

媒體：美國將再向烏克蘭提供一套「愛國者」

《紐約時報》和美聯社援引知情官員的話報導稱，美國將再向烏克蘭提供一套「愛國者」導彈防禦系統。這些知情者表示，拜登總統已經批准了相關計劃，但官方尚未正式對外宣佈。

這將是2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國向基輔提供的第二套愛國者導彈防禦系統。

《紐約時報》報導稱，新的導彈防禦系統將從波蘭移交烏克蘭方面，未來幾天內就可完成在烏克蘭前線的部署。



自戰爭開始以來，五角大樓已為烏克蘭愛國者防空系統提供了數量不詳的導彈，以幫助基輔抵禦俄羅斯的空襲。上個月，烏克蘭總統澤倫斯基曾呼籲美國提供更多的「愛國者」導彈防禦系統，以應對每月多至三千次的俄羅斯空襲。

媒體報導稱，美國將再向烏克蘭提供一套愛國者導彈防禦系統。 圖片來源： Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

德國將再向烏克蘭提供100枚愛國者防空導彈



德國國防部長皮斯托裡烏斯宣佈，德國將同丹麥、荷蘭以及挪威一道，再向烏克蘭提供一百枚愛國者防空導彈。皮斯托裡烏斯是在澤倫斯基總統參加柏林烏克蘭重建會議期間宣佈上述消息的。

德國是繼美國之後烏克蘭的第二大援助國。



匈牙利不會阻撓北約援烏行動

北約秘書長史托騰柏格表示，匈牙利總理歐爾班將不會阻撓北約援助烏克蘭，以抵禦俄羅斯侵略戰爭的努力。

斯托爾滕貝克會晤匈牙利總理歐爾班後，在布達佩斯對記者表示：「匈牙利總理和我達成共識，匈牙利將不會阻止北約盟友向烏克蘭提供財政支持，以及北約在援烏行動中扮演重要的協調角色。」

不過，史托騰柏格同時也表示，歐爾班稱，匈牙利不會參與支援烏克蘭的行動。

普丁下周可能訪問平壤

周三俄羅斯國慶節之際，北韓領導人金正恩向俄羅斯總統普丁發出賀電，盛贊「朝俄兩國不斷發展的雙邊關係」。金正恩在賀電中稱：「去年九月，我們在俄羅斯航空基地舉行歷史性會晤後，朝俄兩國已經成為牢不可破的盟友。」賀電中稱，朝俄關係即將進入「新階段」。

普丁下周可能將到訪平壤。 圖片來源： Shamil Zhumatov/Pool Photo/AP Photo/picture alliance

平壤方面發表上述賀電前夕，日本和韓國媒體均報導稱，普丁可以最早會在下周即開始對北韓和越南的訪問行程。

日本公共媒體NHK表示，普丁即將訪問平壤的消息源自包括俄羅斯官員在內的外交圈。而韓國通訊社則報導稱，衛星圖片顯示，平壤金日成廣場上新近出現了可能為大型活動而設置的「大型構架」。



迄今為止，俄羅斯和北韓官方均未證實普丁即將訪朝的消息。不過，今年五月，克里姆林宮發言人曾表示，俄方正在籌備相關的出訪活動，屆時會予以通報。



西方情報機構普遍認為，去年九月，北韓領導人金正恩同俄羅斯總統普丁在會晤期間達成共識，俄羅斯向北韓提供航天領域的先進技術，而作為回報，北韓則會向俄羅斯提供炮彈和導彈，用於俄烏戰場。不過，俄朝雙方均否認雙邊存在軍火交易、並因此違反了聯合國制裁令的指控。

（德新社，法新社，路透社）

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