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俄三防部隊司令在莫斯科遭炸彈襲擊身亡

2024年12月17日

俄羅斯武裝力量輻射、化學和生物防護部隊（三防部隊）司令伊戈爾-基裡洛夫（Igor Kirillov）和他的助手在莫斯科梁贊大街爆炸事件中喪生。 烏克蘭安全局聲稱對這起爆炸事件負責。

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俄羅斯輻射、化學和生物防護兵司令伊戈爾‧基裡洛夫（Igor Kirillow）在莫斯科的爆炸事件中喪生
俄羅斯輻射、化學和生物防護兵司令伊戈爾‧基裡洛夫（Igor Kirillow）在莫斯科的爆炸事件中喪生圖片來源： Russian Defense Ministry Press Service/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）據俄羅斯媒體的報導，周二（17日）上午，俄羅斯輻射、化學和生物防護兵司令伊戈爾‧基裡洛夫（Igor Kirillow）在莫斯科梁贊大街遭路邊炸彈襲擊身亡。

俄羅斯聯邦偵查委員會將該爆炸事件定性為恐怖襲擊。

烏克蘭情報部門稱，這次暗殺行動為烏克蘭國家安全局(SBU) 所為。烏克蘭安全局發表的聲明稱，"基裡洛夫是一名戰犯，也是一個完全合法的目標，因為他下令對烏克蘭軍隊使用違禁化學武器"。

基裡洛夫遭爆炸襲擊的現場
基裡洛夫遭爆炸襲擊的現場圖片來源： ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

今年10月，英國對基裡洛夫和俄羅斯核保護部隊實施制裁，原因是他們在戰場上使用防暴劑，並多次報告使用化學武器氯化苦（Chloropicrin）。

烏克蘭方面稱，自2022年2月俄羅斯發動的侵略戰爭爆發以來，俄羅斯軍隊已使用"化學彈藥"超過4800起。據烏克蘭國家安全局稱，有2000多名士兵中毒，不得不住院治療。

俄羅斯媒體報導，基裡洛夫中將於1970年7月13日出生於俄羅斯科斯特羅馬。2017年4月，他被任命為俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令。

（法新社等）

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