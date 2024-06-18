佩洛西等美議員在達蘭薩拉與達賴喇嘛會晤

美國國會議員代表團前往達蘭薩拉，與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛會晤。議員們強調對藏人自決權的支持。上周，美國國會通過《促進解決西藏-中國爭端法》。

（德國之聲中文網）周三（6月19日），美國國會的一個跨黨派代表團與達賴喇嘛在他於印度達蘭薩拉的家中會晤。該代表團還與西藏流亡政府官員會面。

周三與88歲的達賴喇嘛會晤後，由七名美國國會議員組成的該代表團向聚集在附近一座寺院的數百名民眾致辭。

國會議員們向揮舞美國和西藏旗幟的人群表示，他們此行的一個核心內容就是強調上周美國國會通過的《促進解決西藏-中國爭端法》。

該法案旨在推動北京重啟2010年中斷的與西藏流亡領導人的對話，以達成關於西藏問題的協商協議，並促使中國解決西藏人民對其歷史、文化、宗教和語言身份的訴求。

該代表團周二抵達達蘭薩拉，由共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）率領，成員包括前眾議院議長、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）等。

佩洛西等美議員在達蘭薩拉與達賴喇嘛會晤在達蘭薩拉向聚集的人們表示，很榮幸與達賴喇嘛會晤。她說，《促進解決西藏-中國爭端法》是向中國政府發出的訊息，「即我們對西藏自由這一事務有明確的想法和理解」。

佩洛西等美議員在達蘭薩拉與達賴喇嘛會晤表示，該法案將很快由美國總統拜登簽署。

眾議院外交事務委員會主席麥考爾表示，該法案再次顯示美國對藏人自決權的支持。「就在這周，我們代表團收到中共的一封信，警告我們不要來這兒，…但我們沒有讓中共威脅我們，今天來到了這裡。」

麥考爾說：「我仍盼望有一天，達賴喇嘛和他的人民會和平返回西藏。」

他說，北京甚至試圖干預選擇達賴喇嘛的繼任者，但是，「我們不會容許這件事發生」。

達賴喇嘛預期周四前往美國治療膝蓋，尚不明確他是否會在那裡與任何官員見面。

佩羅西在達蘭薩拉的西藏流亡議會致辭 圖片來源： REUTERS

北京：嚴重關切

北京認為這位諾貝爾和平獎得主是危險的「分裂主義者」，表示對這次訪問和拜登預期簽署的法案「嚴重關切」。

外交部發言人林劍在周二的例行記者會上表示：「我們對有關報導感到嚴重關切，敦促美方充分認清達賴集團反華分裂的本質，恪守在涉藏問題上的承諾，不同其進行任何形式的接觸，停止向外界發出錯誤訊息。」

林劍說，西藏的事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。他表示，「我們敦促美方恪守承認西藏是中國一部分、不支持西藏獨立的承諾，不得簽署上述法案。」並稱 「中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益」。

藏人行政中央（西藏流亡政府）發言人丹增列偕（Tenzin Lekshay）說，「兩年來，《促進解決西藏-中國爭端法》得以通過……現在正放在拜登總統的辦公桌上，這將改變游戲規則。」



（美聯社、法新社、路透社）

一些等待歡迎美國會代表團的藏人舉著美國和西藏的旗幟 圖片來源： REUTERS

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