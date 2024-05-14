作自己的事業：梅琳達辭去蓋茨基金會職務

微軟創始人比爾‧蓋茨的前妻梅琳達宣佈退出兩人共同管理的慈善基金會，表示今後將專注於她自己的促進女性與家庭的公益項目。

（德國之聲中文網）梅琳達‧蓋茨（Melinda Gates）周一（5月13日）發布聲明，稱決定辭去比爾和梅琳達‧蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）聯合主席的職務。

該基金會首席執行官蘇斯曼（Mark Suzman）當天表示，過去數年，梅琳達目睹了美國和全世界女性的權益遭到打壓，因此決定專注這一領域的公益事業。

創立於2000年的比爾和梅琳達‧蓋茨基金會是世界影響力最大的慈善基金會之一，主要致力於全球公共醫療衞生和教育領域的慈善事業，例如推廣接種小兒麻痺症疫苗。該基金會投入慈善項目的資金已達750億美元。

蓋茨夫婦和投資家巴菲特還於2010 年創立了「捐贈誓言(Giving Pledge)」，鼓勵富人將自己的大部分財富捐贈給慈善事業。

蓋茨基金會的慈善重點是公共衞生（圖為蓋茨夫婦2003年在莫桑比克）。 圖片來源： Jon Hrusa/dpa/picture-alliance

2021年5月，比爾和梅琳達‧蓋茨宣佈結束27年的婚姻。當時二人表示，將繼續共同致力於基金會的工作。

蘇斯曼表示，梅琳達退出後，基金會將更名為蓋茨基金會，比爾‧蓋茨將成為唯一主席。比爾‧蓋茨周一在一份聲明中對梅琳達的離開表示「很遺憾」，同時「相信她未來的慈善工作一定會產生巨大的影響。」。

按照蓋茨夫婦當年達成的協議，在兩年後，任何一方如果認為共同領導基金會效果不好，可以帶著一份資金離職，用於自己的慈善工作。梅琳達稱她將獲得125億美元，用於開展促進婦女和家庭福祉的慈善項目。

「這不是我草率做出的決定，」她周一在社群網站上寫道：「我為比爾和我共同建立的基金會，以及這個基金會為解決全球不平等問題所做的非凡工作感到無比自豪。」

據《富比世》雜誌報導，梅琳達‧蓋茨的個人資產達110億美元，她於2015年成立的公司Pivotal Ventures管理著一部分投資和慈善工作，主要集中在婦女和家庭領域。

（路透社、金融時報、華爾街日報）

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。