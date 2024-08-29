余文生案開庭旁聽遇阻 歐盟批「破壞信任」

中國維權律師余文生被控「煽動顛覆國家政權」案28日上午開庭，原本計劃前往旁聽的律師王宇及楊暉卻突然遭帶走失聯；此外，歐盟代表也被拒絕進入法庭，歐盟公開批評中國破壞信任。

（德國之聲中文網）根據「維權網」，余文生「煽動顛覆國家政權」案週三（8月28日）上午9點在蘇州中級法院開庭。知名人權律師王宇在當天早上7點抵達蘇州火車站，準備前往法院旁聽余文生夫婦的案件時，在出口處被一個身份不明的男子帶走後失聯。

王宇的丈夫包龍軍稱，王宇在失聯前打電話告訴他，原本有一位當地人陸建新要去接她，但警方不讓其出門，隨後委託另一人邢佳去車站接王宇，但王宇走出車站後並未見到邢佳，還被一名身份不明的男子攔下，不允許她離開，「再之後，就聯繫不上她了」。

邢佳表示，他開車到半路上，接到當地派出所所長的電話，要求邢佳不可前往車站接王宇。邢佳還稱，曾捲進「蘇州908大抓捕」被中國政府判刑的維權人士戈覺平、陸國英夫婦，過去2天也被強制去外地旅遊。

除了王宇外，週三早上前往法院旁聽余文生案的另一名中國律師楊暉，在抵達法院門口後也被中國警察帶走。

據包龍軍分享在社群平台X上的影片，楊暉獲釋後表示，在警察的車上要前往高鐵站返回廈門；雖然警方宣稱王宇也獲釋，將被送回湖南，但當時仍無法聯繫上王宇本人。

歐盟代表旁聽遭拒

根據報導，余文生、許艷夫婦庭審當天，有10名外交官前往蘇州欲參加旁聽，但都被拒於門外。歐盟外交事務發言人馬斯拉利（Nabila Massrali）證實駐華外交使團的歐盟代表當天被拒絕旁聽，並批評中方此舉破壞了歐盟對於北京在法律正當程序要求上的信任。

馬斯拉利表示，「歐盟重申早前對余文生和許艷的福祉的擔憂，我們呼籲立即釋放他們」，同時也補充：「歐盟要求中國政府立即就警方突然且以不明原因拘留2名律師：王宇和楊輝的情況作出澄清。」

去年4月13日，余文生及許艷在德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）訪中期間，原定與歐盟駐中代表團與訪中外交官會面，卻突然被北京派出所傳喚，隨後被以「尋釁滋事罪」批捕；許艷在去年5月底被加控「煽動顛覆國家政權罪」。

中國外交部早前對於余文生案曾回應稱這是「依法辦案」。

消息人士稱，兩人是因為聲援在「廈門聚會案」被捕的中國維權人士丁家喜和許志永，被中國政府盯上。

今年4月，歐盟曾發聲明再度呼籲北京釋放余文生夫婦，並允許他們在需要時獲得醫療協助、定期會見由他們選擇的律師、定期與家人聯繫。

圖為余文生妻子許艷（左）與余文生委託律師謝陽2022年在中國法院外（資料照） 圖片來源： Nicholas Asfouri/AFP

（維權網、南華早報）

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