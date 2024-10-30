余文生和許豔被判「煽顛」罪 德法外交部發表聯合聲明

法國和德國外交部發言人發表聯合聲明，對人權律師余文生及其妻子許豔的判決表示遺憾，並呼籲「立即釋放他們，同時敦促中國當局按照其宣稱的加強中國法治的目標，停止對人權捍衛者的恐嚇和任意逮捕」。

（德國之聲中文網）周三（10月30日），德國駐華大使館在中國社群網站平台新浪微博的官方帳號發表了一則聲援人權律師余文生及其妻子許豔的聲明。

據維權網消息，周二（10月29日），知名中國人權律師余文生第二次獲刑，被中國蘇州中級法院以煽動顛覆國家政權罪判處有期徒刑3年，他的妻子許豔以同樣的罪名被判處有期徒刑1年零9個月。

這則以法國和德國外交部發言人名義發表的聯合聲明表示，法國和德國對人權律師余文生及其妻子許豔的判決表示遺憾。聲明呼籲"立即釋放他們，並敦促中國當局按照其宣稱的加強中國法治的目標，停止對人權捍衛者的恐嚇和任意逮捕"。聯合聲明說，"我們對外國外交官未獲准出席聽證會表示關切"。

余文生曾代理多起法輪功學員及"709大抓捕"中被捕的維權律師案件。他曾因聲援2014年的香港佔中運動，被中國警方拘留99天。2018年，他發表文章提出修憲改革，再次被警方拘留，並在2020年6月被江蘇省徐州市中級法院以"煽動顛覆國家政權罪"判刑四年， 2022年3月。

2018年7月，許豔（左二）和其他中國人權律師家屬一起與訪問中國的英國外相亨特（Jeremy Hunt）見面。 圖片來源： privat

2023年4月，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾及德國外長貝爾博克訪問中國，余文生和許豔受邀與歐盟駐華代表團見面，途中被中國警方攔截，隨後以"尋釁滋事"和"煽動顛覆國家政權"罪名逮捕。

此後，歐盟、德國、美國與荷蘭政府均表達關切，呼籲中國政府釋放余文生與許豔。

余文生於2018年獲得法德人權獎，以表彰他為中國人權捍衛者提供的法律支持。

（德新社、維權網）

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