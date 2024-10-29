伊朗處死德國伊朗雙重國籍男子

伊朗本周對一名具有德國和伊朗雙重國籍的男子沙馬哈德處以死刑，稱他參與一場清真寺襲擊，並與美國、以色列情報人員有聯繫。德國總理肖爾茨對此表示譴責，稱沙馬哈德「甚至沒有機會在審判中就指控為自己辯護」。

（德國之聲中文網）伊朗官方媒體報導稱，具有德國和伊朗雙重國籍的男子沙馬哈德（Jamshid Sharmahd）本周一（10月28日）遭到處決。

他在去年2月被伊朗司法部門定罪，罪名是參與2008年發生於伊朗城市設拉子一座清真寺的致命襲擊，導致14人死亡、300人受傷。隨後，法院以傳播「人間腐敗」（corruption on earth）為由對沙馬哈德判處死刑。這種模糊的罪名是伊朗政權用來泛指犯罪的術語，通常與違反宗教價值觀有關。

伊朗當局還指責沙馬哈德是「通達（Tondar）恐怖組織的領袖，該組織從美國指揮伊朗境內的武裝和恐怖活動」。同時稱他與「美國聯邦調查局和中央情報局官員」保持聯繫，並「試圖聯繫以色列摩薩德特工」。

沙馬哈德的女兒加澤爾（圖左）認為伊朗不會對任何形式的談判或外交做出回應 圖片來源： Ben Knight/DW

過境杜拜被捕

沙馬哈德出生於伊朗，幼年時隨父親移居德國，自2003年起定居加州，經營一家軟體公司。他的家人表示，沙馬哈德是在2020年途經杜拜時遭到抓捕，後被送往伊朗拘留。

德國、歐盟和其他國家曾呼籲伊朗政府取消他的死刑。沙馬哈德的女兒加澤爾（Gazelle Sharmahd）在父親被定罪後不久告訴DW：「我不認為言語能夠改變恐怖政權。這個政權從伊朗境外綁架了像我父親這樣的人......不幸的是，這個恐怖政權不會對任何形式的談判或外交做出回應。」

德國總理、外長譴責伊朗

德國總理肖爾茨譴責了這一處決，稱其為「醜聞」，並且提到「沙馬哈德甚至沒有機會在審判中就指控為自己辯護」。德國外長貝爾博克也在社群媒體上表示，這起殺人事件 「再次表明了德黑蘭統治者是一個怎樣慘無人道的政權」。

據國際特赦組織在內等人權組織稱，伊朗每年執行死刑的數量僅次於中國，位居世界第二。僅今年伊朗就處決了至少 627 人。

（法新社、德新社、路透社）

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