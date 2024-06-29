伊朗總統選舉:改革派與強硬派候選人進入「決賽圈」

伊朗唯一的改革派候選人馬蘇德‧佩澤什基安暫時在首輪投票中領先，將進入7月5日舉行的第二輪投票。分析人士認為，哪怕伊朗真能迎來一位改革派總統，在政府中的施政空間也非常有限。

（德國之聲中文網）當地時間6月29日，伊朗內政部宣佈，本次總統大選的計票工作完成。4名總統候選人無人得票率超過半數，因此本輪投票的前兩名得票率最高的候選人將進入第二輪投票。

伊朗選舉委員會發言人穆森‧伊斯拉米周六表示，代表改革派的前衞生部長佩澤什基安獲得了超過1040萬張選票，代表保守派的前核談判代表賈利利獲得了940萬多張選票。

首輪投票結果與選民參與

伊斯拉米在新聞發布會上表示："沒有任何候選人獲得絕對多數票，因此得票最多的前兩名候選人將進入定於下周五舉行的第二輪投票。"他補充說，大約6100萬合格選民中有約2450萬人參加了投票，投票率約為40%，這是這個伊斯蘭共和國歷史上最低的一次。伊朗總統萊希搭乘的直升機19日在一處偏遠山區墜毀。且伊朗外交部長阿卜杜拉希揚也罹難，該場事故無人生還。

自1979年伊斯蘭革命以來，伊朗已經進行了13次總統選舉，其中只有2005年一次進入了決選。保守派議會議長穆罕默德‧巴格爾‧卡利巴夫當時獲得了約338萬票，而保守派神職人員穆斯塔法‧普爾穆哈馬迪獲得了206,397票。那時的伊朗選舉委員會共統計了超過一百萬張廢票。

此次伊朗大選一共有4位候選人 圖片來源： IRNA Agency

候選人背景與政策主張

69歲的佩澤什基安是一名心臟外科醫生，自2008年以來一直在議會代表北部城市大不裡士。他曾在伊朗最後一位改革派總統穆罕默德‧哈塔米任內擔任衞生部長，並得到了哈塔米的支持。佩澤什基安批評萊希政府在2022年9月因馬赫薩‧阿米尼在警方拘留期間死亡而引發的全國性抗議活動中的不透明行為。

當時，22歲的年輕女性阿米尼被控佩戴頭巾"不和規範"而被風俗警方拘捕。關押期間，阿米尼宣告死亡。該事件在伊朗引發了廣泛的抗議浪潮。阿米尼死亡事件以及伊朗當局對此事的反應，一度引起了美國、法國等一系列國家的譴責，也讓伊朗愈發處於孤立狀態。這也是2019年以來，伊朗境內規模最大的抗議浪潮。

在最近的競選活動中，佩澤什基安呼籲與華盛頓和歐洲國家建立"建設性關係"，以"讓伊朗擺脫孤立"。相反，58歲的極端保守派賈利利則堅持其反西方立場。賈利利曾擔任多項高級職務，目前是最高國家安全委員會中哈梅內伊的代表之一。

區域緊張局勢與國內不滿

此次投票是在加薩戰爭、與西方關於伊朗核計劃的爭端以及因經濟制裁導致的國內不滿情緒高漲的背景下進行的。伊朗最高領袖阿亞圖拉‧阿里·哈米尼呼籲人民積極投票。與此同時，特別是海外的反對派團體呼籲抵制選舉，質疑選舉的公正性。

無論結果如何，伊朗的下一任總統都將負責執行最高領袖制定的國家政策，最高領袖在該國擁有最終權威。

早些時候，當地的塔斯尼姆通訊社報導稱，伊朗東南部錫斯坦-俾路支斯坦省的武裝分子襲擊了一輛運送選票的車輛，兩名警察在襲擊中喪生，另有多人受傷。

哈梅內伊曾任伊朗總統，現為伊朗最高領袖。他一再表示不希望奉行過於溫和的政策 圖片來源： Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

改革派總統施政空間有限

馬爾堡大學的政治學者塔雷克‧西迪克表示，即便是一位改革派總統，在政府中的施政空間也非常有限。西迪克解釋道："在一個由強硬派主導的議會中，加上最高宗教領袖一再表示不希望奉行過於溫和的政策，改革派總統的行動空間會非常狹窄。"這種局面也影響了選民對選舉的熱情，因為改革派總統很難兌現其競選承諾。

西迪克進一步指出，近年來，伊朗選民對選舉的熱情一直很低，這主要是由於以往政府的糟糕表現、抗議活動的暴力鎮壓以及政治壓迫。選民對通過選舉改善政治和經濟狀況的期望非常低，整體氣氛充滿了"失望和絕望"。

（德新社、法新社、路透社）

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