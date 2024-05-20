伊朗總統萊希空難 各方反響如何

（德國之聲中文網）伊朗總統萊希周日（5月19日）墜機身亡後，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）周一（5月20日）對這場空難表示"真摯的哀悼"。

他在X發帖寫道，"歐盟對萊希總統、阿卜杜拉希安外長及其代表團其他成員和機組人員，在直升機墜毀事件中遇難，表示誠摯哀悼。我們向他們的家人表示慰問。"

中國國家主席習近平向伊朗第一副總統穆赫貝爾發去唁電，稱代表中國政府和中國人民，向萊希總統親屬以及伊朗政府和人民表示誠摯慰問。

唁電指出，萊希總統就任以來，為維護伊朗安全穩定、促進國家發展繁榮作出重要貢獻，也為鞏固和深化中伊全面戰略夥伴關係作出積極努力。他的不幸遇難是"伊朗人民的巨大損失，也使中國人民失去了一位好朋友"。中國外長王毅周一還表示，中國在搜救過程中扮演了積極角色。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）對萊希死亡表示震驚。就在周日兩國總統剛剛舉行了"歷史性"的會晤，墜機發生在伊朗代表團返回德黑蘭的途中，因此，阿利耶夫是萊希生前見到的最後一位國家領導人。周一，阿利耶夫總統向伊朗宗教領袖哈梅內伊發去唁電，稱萊希的逝世，"伊朗人民失去了一位將畢生精力貢獻給國家的傑出領袖。我們將永遠懷念他"。

伊朗駐莫斯科大使館外人們為遇難者獻花 圖片來源： Maxim Shemetov/REUTERS

俄羅斯總統普丁周一在克里姆林宮網站發表寫給哈梅內伊的悼文稱，萊希是一名傑出的政治家，"俄羅斯的真正朋友"，他的逝世是"無可彌補的損失"。普丁還寫道，萊希為發展兩國的睦鄰友好做成了巨大貢獻。

埃及總統府的哀悼聲明寫道，"埃及以極大的悲痛哀悼'伊朗總統和德黑蘭最高外交官'周日在一場令人痛心的事故中去世"。

悼文表示，"面對這一悲痛的損失，埃及人民同伊朗人民站在一起"。

埃及總統塞西近年來致力於推動與伊朗關係的正常化。加薩戰爭爆發後，埃及和伊朗兩國之間在外交層面的互動明顯增加。去年11月，萊希和塞西在利雅德舉行了首次會晤。

土耳其總統艾爾多安對萊希遇難表示哀悼。在X發表的悼文表示，艾爾多安總統向伊朗人民以及萊希和其他遇難人員的家屬表示慰問。

土耳其同伊朗在敘利亞問題上有著根本性的利益衝突，但兩國維持相當頻繁的貿易往來。本次墜機事件發生後，土耳其出動一架無人機援助伊朗搜索直升機的下落。

黎巴嫩政府大樓下半旗 圖片來源： WAEL HAMZEH/EPA

此外，被歐盟和美國定義為恐怖組織的哈馬斯、黎巴嫩真主黨以及葉門胡塞武裝均向德黑蘭發去唁電。以上組織和機構構成所謂的抵抗以色列軸心。

萊希乘坐的直升機發生墜機事故後，伊朗在地區的頭號敵人沙烏地阿拉伯表示，"在這一困難的時刻，沙烏地同伊朗站在一起"。

萊希曾擔任伊朗檢察官，對1988年大規模逮捕並迫害反對派人士負有主要責任。伊朗周一宣佈為萊希總統等人遇難全國舉行為期5天的哀悼。

周日下午，伊朗總統萊希總統等一行多人搭乘的直升機在伊朗西北部一處偏遠山區墜毀。伊朗官媒20日證實萊希總統以及外長阿卜杜拉希揚在本次事故中遇難。這場空難中無人生還。

（綜合報導）

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