伊朗特工被指控策劃暗殺活動人士及川普

美國司法部周五（11月9日），披露了多項由伊朗特工策劃的雇傭殺人計劃，其目標包括知名伊朗裔美國記者和活動人士阿裡納賈德和美國候任總統川普。

（德國之聲中文網）周四（11月8日），兩名紐約居民，49歲的裡維拉（Carlisle Rivera）和36歲的洛德霍爾特（Jonathan Loadholt），在曼哈頓聯邦地方法院出庭並被判令羈押，不得保釋。他們被指控企圖暗殺著名伊朗流亡人士、現美國籍記者阿裡納賈德（Masih Alinejad）。

美國聯邦調查局調查人員稱，居住在紐約布魯克林的阿裡納賈德多次成為伊朗在美國本土暗殺企圖的目標。

"我非常震驚，"阿裡納賈德在柏林通過電話向美聯社表示。她正準備出席一場紀念柏林牆倒塌的活動。她說："這是第三次針對我的暗殺企圖，實在令人震驚。"

她在社群網站平台X上發文稱："我來到美国是為了行使（美國憲法）第一修正案賦予我的言論自由權利--我不想死。我想要對抗暴政，我也應該得到安全保護。感謝執法部門保護我，但我敦促美國政府維護國家安全。"

阿裡納賈德多次面臨暗殺企圖

這是伊朗當局針對阿裡納賈德的暗殺陰謀的最新案件。

美國檢察官曾指控，一名伊朗革命衛隊高級官員和其他幾名與伊朗政府相關的人士策劃在2022年暗殺阿裡納賈德。在那起案件中，一名男子在阿裡納賈德家附近被捕，當時他攜帶一支裝有子彈的AK-47型突擊步槍。

在2021年，四名伊朗人被控共謀綁架阿裡納賈德，企圖將她劫持至伊朗。

阿裡納賈德周四說，"這表明他們決心在美國本土殺害一名美國公民。"

2023年11月，德黑蘭的抗議者舉著伊朗流亡人士、現美國籍記者阿裡納賈德（Masih Alinejad）的畫像。 圖片來源： Rouzbeh Fouladi/ZUMA/picture alliance

暗殺酬金：10萬美元和150萬美元

訴狀稱，兩名被告接受一名叫沙克裡（Farhad Shakeri）的男子的指令，長期監控和跟蹤阿裡納賈德。

三人均受到雇傭殺人、共謀雇傭殺人和共謀洗錢的犯罪指控。沙克裡還被指控為外國恐怖組織（即伊朗革命衛隊）提供物質支持，以及共謀違反美國對伊朗的制裁。

現年51歲的沙克裡的國籍為阿富汗，目前居住在伊朗。他童年時移居美國，後因搶劫服刑14年後被美國驅逐出境。他被指控與伊朗政府保持聯繫，幫助其組織犯罪網路，用於監視和實施雇傭殺人行動。

訴狀披露，從今年9月開始，身處德黑蘭的沙克裡主動通過電話與美國聯邦調查局特工交談過五次交談，最近一次是本周四。據稱，他這樣做的目的是為一名在美國被判監禁的同夥爭取減刑。

沙克裡指示洛德霍爾特和裡維拉花數月時間監視阿裡納賈德，要求他們找到並殺死她，承諾為此支付他們10萬美元。"完成任務然後領取報酬，"沙克裡在一條簡訊中告訴裡維拉。

沙克裡在與聯邦調查局特工的訪談中透露，伊朗革命衛隊官員為他刺殺阿裡納賈德開出的價碼是150萬美元。訴狀中描述，該官員稱革命衛隊要求隨時就地執行該項刺殺計劃--"白天、夜間、隨時隨地"。

訴狀中提到，1994年，裡維拉因二級謀殺罪被判入獄。他和沙克裡的服刑時間有交集。

流產的大規模槍殺計劃

沙克裡還向調查人員表示，伊朗革命衛隊的聯繫人還指派他策劃刺殺兩名居住在紐約的猶太裔美國商人以及在斯裡蘭卡的以色列遊客。

沙克裡說，他得到伊朗方面的許諾，每殺死一名美國人，就可以獲得50萬美元的酬金。

他被要求在10月對斯裡蘭卡的以色列遊客進行大規模槍殺行動。美国官员稱，由於美以兩國發布了旅行警告，該行動最終被挫敗。沙克裡的一名同夥也被斯裡蘭卡當局逮捕。

11月7日，德黑蘭一家報攤，伊朗媒體報導川普再次當選。 圖片來源： Fatemeh Bahrami/Anadolu/picture alliance

刺殺川普的行動計劃

沙克裡還告訴美國聯邦調查局特工，在10月7日與革命衛隊官員的會面中，他被指示要在七天內提出一個刺殺川普的計劃。

沙克裡說，這名官員表示，"我們已經花了很多錢"，並且"錢不是問題"。沙克裡告訴調查人員，這名官員還稱，如果他無法在七天內拿出方案，那麼暗殺計劃將推遲至選舉之後，因為該官員認為川普会敗選，到時候暗殺會更容易進行。

訴狀並未顯示裡維拉和洛德霍爾特參與了刺殺川普的計劃，也未說明該計劃是否被正式推進。兩名被告的律師洛德霍爾特（Jonathan Loadholt）和裡維拉（Carlisle Rivera）沒有立即回復媒體的置評請求。

沙克裡向聯邦調查局特工表示，他無意策劃實施刺殺川普的行動計劃。

今年7月和9月，先後有兩名美國男子涉嫌刺殺川普。這兩起事件據信與對伊朗方面的指控無關。

今年夏天，在得知伊朗的暗殺威脅後，川普的競選團隊要求美國方面派軍機供他出行，擴大其住所及集會的飛行限制，並採取前總統或總統候選人從未有過的安保措施。

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伊朗外交部駁斥暗殺指控

在德黑蘭，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）駁斥了這一報導，稱其"完全沒有根據，純屬無稽之談"，並說這是一個由以色列相關團體策劃的陰謀，目的是讓伊朗與美國的關係更複雜。官媒伊朗通訊社（IRNA）報導稱，巴蓋伊表示，過去類似的指控已被證明是"錯誤的"。

巴蓋伊表示："在當下重提這個指控，是一個由反伊朗的猶太復國主義和反伊朗團體策劃的令人作嘔的陰謀，旨在使美伊問題更加複雜。"

刑事訴狀稱，雖然官員們判定沙克裡提供的部分訊息是虛假的，但有關暗殺川普的計劃以及伊朗願意為此支付巨款的陳述被認為是真實的。

此外，伊朗代理人還對川普竞選團隊成員的電子郵件進行了駭客入侵和洩露，官員評估稱其目的是干預總統選舉並破壞川普的競選活動。

情報官員曾表示，伊朗反對川普连任，認為他更可能加劇美伊之間的緊張關係。上屆川普政府終止了與伊朗的核協議，重啟對伊朗的制裁，並下令殺死被列為恐怖分子的伊朗將軍蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗領導人曾誓言復仇。

川普的發言人史蒂文‧張（Steven Cheung）表示，川普已知曉暗殺陰謀，但這不會阻止他"重返白宮並恢復世界和平"。

"堅持不懈地追捕這些惡行者"

美國聯邦官員稱，這屬於伊朗對在美國領土上襲擊美國政府官員的持續性行動之一。例如，去年夏天，美國司法部曾指控一名與伊朗有聯繫的巴基斯坦男子參與針對美國官員的雇傭殺人陰謀。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）周五在一份聲明中表示："世界上存在少數威脅美國國家安全的行為主體，伊朗便是其中之一。"聯邦調查局局長雷伊（Christopher Wray）稱此案顯示了伊朗"持續無所顧忌地試圖打擊美國公民，包括川普、其他政府領導人以及批評德黑蘭政權的異見人士。"

紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams）表示："必須阻止這種行動。今天的指控再次向那些繼續實施此類行動的人發出訊息--無論他們身處何地，我們將堅持不懈地追捕這些惡行者。"

（綜合報導）

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