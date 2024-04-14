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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

伊斯蘭教

以《古蘭經》和聖訓為教導的一神論宗教，也是世界三大宗教之一。

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即時新聞

2024年4月14日

伊朗對以色列發動大規模空襲

2024年4月5日

擔心穆斯林抵制 麥當勞回購以色列經銷商

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深度報導

伊朗駐大馬士革大使館的領館建築被完全炸毀，以色列據信為空襲發動者

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？

伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？

伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治2024年4月3日
伊朗官二代：仰仗權勢父母過上奢侈生活（德黑蘭街道上賓士車的資料照片）

伊朗官二代渴望「潤」去西方生活

伊朗官二代渴望「潤」去西方生活

伊朗政府官員自詡為伊斯蘭共和國的先鋒和捍衛者，但他們為自己的孩子提供教育和財政支持——以便移民出國，去西方生活。 伊朗議會議長之子便是其中一例。
社會2024年3月31日
2023年10月17日，一名伊斯蘭極端分子在布魯塞爾殺害了兩名瑞典人。

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

「伊斯蘭國」死灰復燃 部分歐洲國家提高戒備

伊斯蘭極端分子隨時都有可能會在歐盟境內發動恐怖襲擊，歐盟各國也一直都對恐襲威脅保持高度戒備。不過，莫斯科發生恐襲事件之後，只有法國提高了恐襲警報級別。
政治2024年3月26日
襲擊者槍擊音樂會觀眾並縱火，造成屋頂坍塌

莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼

莫斯科恐襲案：西方多國亦表哀悼

恐怖組織「伊斯蘭國」已經宣佈對3月22日晚間的莫斯科音樂廳槍擊案負責。據俄官方統計，此案至少造成133人身亡。儘管俄烏戰爭仍在持續，美國、德國、法國等西方國家依然譴責了這起恐怖襲擊並對遇難民眾表示哀悼。
恐怖主義2024年3月23日
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齋戒: 基督徒和穆斯林的共同之處

齋戒: 基督徒和穆斯林的共同之處

宗教齋戒是伊斯蘭教、基督教和許多信仰中都存在的習俗。齋戒的精神包括自省、同理並尋求與神更深層的連結。穆斯林的齋月與基督徒的大齋期有何共同之處呢?
文化2024年3月13日02:06 分鐘
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法蘭克福點燈慶祝齋月 創德國首例

法蘭克福點燈慶祝齋月 創德國首例

全球穆斯林進入齋月，德國法蘭克福首次點燈慶賀。法蘭克福副市長稱這是一個「美麗的標誌」，能增強這個多元化城市的凝聚力。
社會2024年3月12日01:22 分鐘
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