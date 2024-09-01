以軍在加薩找到六名人質遺體

以色列軍方在加薩發現了六名人質的遺體，其中包括美以雙重國籍的戈德堡-波林（Goldberg-Polin）。這個發現引發了國際社會的廣泛關注。拜登誓言要讓哈馬斯為此付出代價。

（德國之聲中文網）以色列軍方在加薩南部的一條隧道內發現了六具人質的遺體。這些人質是由哈馬斯在去年10月7日的襲擊中被劫持，大約250名人質落入哈馬斯手中，迄今105名被釋放，作為交換條件，以色列釋放了204名關押的巴勒斯坦人。

其中一位遇難者是擁有美以雙重國籍的戈德堡-波林。他的故事曾在全球範圍內引起廣泛關注。戈德堡-波林的父母曾在多次國際會議上發聲，希望能促成兒子的獲釋，然而這一切的努力最終未能改變他悲慘的命運。

要求加薩停火的國際呼聲日益高漲 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

受害人質與德國的關聯

戈德堡-波林是一個熱愛足球的年輕人，他不僅是以色列頂級足球俱樂部哈普爾耶路撒冷隊的狂熱粉絲，還曾多次訪問德國，與不來梅俱樂部的球迷們建立了深厚的友誼。不來梅俱樂部及其球迷團體也曾積極參與為戈德堡-波林的獲釋呼籲。

以色列軍方發言人哈加裡（Daniel Hagari）少將表示：「根據初步推測，這些人質是在以色列軍隊接近他們時被哈馬斯恐怖分子殘忍殺害的。」以色列、美國、歐盟以及其他一些國家將哈馬斯定性為恐怖組織。哈馬斯周日（9月1日）聲稱，新發現已死亡的這些人質原已被批准進行交換。

美國總統拜登對此表示震驚和憤怒，並誓言哈馬斯領導人將為這些罪行付出代價。拜登在聲明中提到，戈德堡-波林剛剛過完23歲生日，原計劃在未來環游世界，卻在這場突如其來的暴力中失去了生命。拜登稱讚了戈德堡-波林的父母，他們在極度悲痛中依然展現出非凡的勇氣和智慧，為所有被劫持的人質不斷發聲。

與此同時，以色列全國的被劫持人質家屬團體也在加緊行動，他們呼籲進行全國性的抗議活動，要求以色列政府採取更果斷的行動，達成停火協議，確保剩餘人質的安全歸來。

以色列解救四名被哈馬斯劫持的人質 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

以哈之間分歧依然巨大

雖然國際社會多次嘗試調解，但截至目前，以色列和哈馬斯之間的分歧依然巨大。卡達、埃及和美國曾提出一項橋樑提案，試圖彌合雙方的分歧，但該提案在哈馬斯政治領袖哈尼雅7月底在德黑蘭被廣泛認為遭到以色列暗殺後事實上已經夭折。

隨著事態的發展，戈德堡-波林的家庭也發表了一份聲明，表達了他們無盡的悲痛，並感謝所有在此期間給予他們支持的人。同時他們也要求在這個艱難的時刻給予他們隱私。

副總統卡馬拉‧哈里斯也對哈馬斯的暴行表示強烈譴責，並重申美國政府將不遺餘力地繼續努力，確保所有被劫持者的安全歸來。她呼籲國際社會共同譴責哈馬斯的殘暴行為，並表示美國絕不會在解救人質的行動中退縮。目前，以色列軍方正繼續加大在加薩搜救人質的力度。

(路透社、美聯社、法新社、德新社)

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