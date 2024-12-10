以色列重擊敘利亞軍事基地

阿薩德垮台後，以色列對敘利亞各地的軍事設施發動了攻擊。以色列外長表示，此舉旨在保護以色列公民的安全。與此同時，美國發出警告，極端組織「伊斯蘭國」可能趁亂重建勢力。

（德國之聲中文網）敘利亞當權者阿薩德垮台後，以色列對敘利亞各地的軍事設施和空軍基地發動了攻擊。據地區安全部門和前敘利亞軍方官員稱，周一夜間的猛烈空襲摧毀了數十架直升機和戰機，大馬士革及其周邊地區的軍方設施也遭到襲擊。然而，以色列軍方否認了其部隊已越過敘以兩國間緩沖區，向大馬士革方向推進的說法。

以色列周一（12月9日）晚間宣佈將繼續在敘利亞發動更多攻擊。外長薩爾（Gideon Saar）表示，這一行動是為了保護以色列公民：「因此，我們打擊了一些戰略武器系統，例如，殘留的化學武器、遠程導彈和炮彈，以防止它們落入極端分子手中。」

據安全消息人士和敘利亞前軍官透露，粗略估計約200次襲擊幾乎摧毀了敘利亞所有的重要軍事設施。

美國國務卿布林肯周一發出警告稱，極端組織「伊斯蘭國」IS可能借敘利亞重建勢力。雖然阿薩德政權的終結提供了一個歷史性機遇，但布林肯表示，IS可能會借此機會重新集結，並建立一個「避風港」。2014年，IS控制了敘利亞和伊拉克的大部分地區，並宣佈建立「哈裡發國」。然而，在美國主導的聯盟的打擊下，「哈裡發國」於2019年被消滅。

與此同時，國際社會正努力與大馬士革的新執政者建立聯繫。敘利亞總理賈拉利已同意將權力移交給過渡政府，據信，這個過渡政府設立在敘利亞西北部由反對派控制的地區。

敘利亞駐莫斯科使館升起反對派旗幟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德國總理肖爾茨和法國總統馬克宏在周一晚間表示，願意與敘利亞的新執政者合作，但前提是「以基本人權為基礎，並保護少數民族和宗教團體的權益」。與此同時，德國也開始就敘利亞難民返鄉問題展開討論。德國聯邦移民和難民事務管理局本周一宣佈暫時停止對敘利亞人的庇護申請做出決定。

（路透社）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。