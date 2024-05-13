今年的以色列陣亡將士紀念日籠罩在哈馬斯去年10月7日發動的恐襲陰影之中。納坦雅胡在紀念日的講話中發誓要繼續戰鬥，直到勝利。加薩衞生部稱以色列轟炸和進攻造成的加薩巴勒斯坦人死亡人數已超過3.5萬人。

（德國之聲中文網）以色列舉行陣亡將士紀念日活動，這是一年一度緬懷陣亡將士和遇襲平民的節日。

當地時間周日（5月12日）晚8點，以色列全國各地響起警報聲，標誌著陣亡將士紀念日的開始。紀念活動於周日舉行正式儀式，周一計劃在全國各地的軍人公墓舉行小型活動。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）在耶路撒冷西牆的儀式上說：「今晚，我們沒有和平，也沒有沉默。」

以色列總理納坦雅胡在陣亡將士紀念日的講話中發誓要繼續戰鬥，直到勝利。

周一晚間開始的隆重的獨立日紀念活動結束了這一莊嚴的儀式。將這兩個日子並列在一起，旨在強調以色列代價高昂的戰爭與1948年建國以及後來的生存之間的聯繫。

今年的陣亡將士紀念日，人們對哈馬斯去年10月7日在以色列南部發動的恐怖襲擊記憶猶新。

這場襲擊造成約1200人死亡，其中大部分是平民。伊斯蘭武裝分子還劫持了250名人質。哈馬斯被美國、歐盟和其他國家政府列為恐怖組織，目前仍扣押著約100名人質和據報已死亡的30多人的遺體。

周日，哈馬斯控制的加薩衞生部稱，以色列轟炸和進攻造成的加薩巴勒斯坦人死亡人數已超過3.5萬人，其中有很大一部分是兒童。

巴勒斯坦人將以色列的建國視為「大災難」，數十萬阿拉伯人被驅離家園。

（路透社、法新社、德新社、美聯社）

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