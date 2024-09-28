以色列空襲擊斃真主黨領袖 伊朗警告以將面臨「毀滅」

真主黨領導人納斯魯拉與伊朗將領尼爾弗魯尚在以色列空襲中喪生。以色列外長卡茨表示，納斯魯拉的死亡是以色列反恐行動的正當舉措，他「罪有應得」，伊朗最高領袖哈梅內伊呼籲穆斯林支持真主黨，局勢進一步升級。

（德國之聲中文網）真主黨9月28日證實，其領導人哈桑‧納斯魯拉（Hassan Nasrallah）在以色列對黎巴嫩貝魯特南郊達希耶（Dahiyeh）的一次空襲中遇難。與此同時，以色列外長以色列‧卡茨（Israel Katz）在社群網站X上表示，納斯魯拉的死亡是以色列「最正當的反恐行動之一」，並補充稱納斯魯拉「罪有應得」。

卡茨稱：「作為一名恐怖主義的首領，納斯魯拉的消滅是對以色列和全球安全的重大勝利。他早就應該被除掉，他的死亡為我們帶來了一個更加安全的未來。」這一言論再次表明，以色列政府對納斯魯拉長期以來領導真主黨的活動深感擔憂，並堅信此次空襲是打擊恐怖主義的關鍵一步。

伊朗革命衛隊將領喪生

與此同時，伊朗官方證實，伊朗革命衛隊副指揮官阿巴斯‧尼爾弗魯尚（Abbas Nilforushan）與納斯魯拉一同在此次空襲中喪生。伊朗領導層對這一事件高度關注，伊朗最高領袖阿里·哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）呼籲穆斯林支持真主黨，併發誓繼續支持黎巴嫩抵抗以色列的行動。伊朗副總統穆罕默德‧雷扎‧阿裡夫（Mohammad Reza Aref）則發出強烈警告，稱納斯魯拉的死亡將導致以色列的「毀滅」。

伊朗總統馬蘇德‧佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）則譴責美國與以色列的合作，稱納斯魯拉的死亡部分歸因於美國為以色列提供的先進武器。

納斯魯拉多年來行蹤隱秘（圖為貝魯特的一家咖啡館內，人們在觀看納斯魯拉講話） 圖片來源： Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

伊朗誓言繼續納斯魯拉的事業

伊朗外交部發言人納賽爾‧卡納尼（Nasser Kanaani）也在社群網站X上表示，納斯魯拉的「道路將繼續，他的神聖目標將在耶路撒冷的解放中實現。」

以色列軍方發言人丹尼爾‧哈加裡（Daniel Hagari）海軍少將9月28日表示，以色列的行動旨在全面破壞真主黨多年來在伊朗支持下建立的基礎設施，特別是與恐怖主義活動相關的資源。以色列軍方承諾繼續打擊真主黨在黎巴嫩的軍事資源，確保北部邊境的安全。

伊拉克政府宣佈為真主黨領導人納斯魯拉及伊朗革命衛隊將領尼爾弗魯尚舉行三天的全國哀悼。伊拉克與黎巴嫩、伊朗在政治和宗教方面有著深厚的聯繫，特別是在什葉派社區中，納斯魯拉被視為重要的抵抗領袖。

以色列國內對納斯魯拉的死亡普遍反應積極。特拉維夫和裡雄萊錫安的許多市民慶祝這一消息，認為納斯魯拉的死亡將對以色列的安全產生積極影響。然而，也有部分人擔心這會引發更大規模的衝突。

以色列持續空襲與真主黨反擊

與此同時，以色列加大了對黎巴嫩境內目標的空襲，導致多名真主黨指揮官陣亡。真主黨並未停止其跨境火箭襲擊，警報聲在以色列多地響起，居民奔向避難所。

哈桑‧納斯魯拉曾是伊朗在中東的重要盟友，他幫助將真主黨打造成了黎巴嫩以及整個阿拉伯世界的一股強大的武裝力量。

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