以色列稱已經擊斃真主黨領導人納斯魯拉

在以色列與真主黨之間的武裝衝突不斷升級之時，以色列軍方宣稱已經在一次「精確打擊」行動中將該民兵組織領導人納斯魯拉擊斃。真主黨和伊朗方面尚未做出回應。

（德國之聲中文網）以色列方面宣稱已經擊斃了極端伊斯蘭主義武裝真主黨的領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。以色列軍方發言人周六在社交平台X上發文稱：「哈桑‧納斯魯拉不會再給世界帶來恐怖了。」

據以方稱，納斯魯拉是在周五以色列空軍對真主黨民兵指揮總部實施的一次「精確打擊」中死亡的，該總部位於黎巴嫩首都貝魯特南郊的達希耶（Dahiyeh）。目前真主黨以及支持該民兵組織的伊朗方面都尚未對此消息做出回應。以色列空軍周六早晨繼續對真主黨位於黎巴嫩境內的目標進行攻擊。

圍繞納斯魯拉的生死周五出現了一些互相矛盾的消息。先是伊朗媒體稱，這名真主黨領導人處境安全。路透社周五也從納斯魯拉身邊的消息來源獲知他還活著。但是當夜又有一名內部人士表示，納斯魯拉已經失聯。真主黨方面始終未對這些消息做出任何表態。

納斯魯拉多年來行蹤隱秘（圖為貝魯特的一家咖啡館內，人們在觀看納斯魯拉講話） 圖片來源： Hassan Ammar/AP Photo/picture alliance

哈桑‧納斯魯拉1960年出生於貝魯特郊區一個貧窮的什葉派家庭。納斯魯拉青年時期學習神學，並加入了什葉派政治和准軍事組織阿邁勒（Amal）運動。後來他參與創建了真主黨。1992年，當時的真主黨領導人遭以色列襲擊身亡後，納斯魯拉成為其繼任。

真主黨是個什麼樣的組織？

他因領導2006年戰爭、迫使以色列從黎巴嫩南部撤軍而被許多人視為偶像。不僅在黎巴嫩，在敘利亞和阿拉伯世界其他國家，納斯魯拉的形象出現在廣告牌和紀念品商店的各種小擺設上。

但也有一部分黎巴嫩人指責他將自己國家的命運與伊朗捆綁在一起。納斯魯拉還被認為是一個務實的人，能夠做出政治妥協。

由於害怕以色列的暗殺，他多年來一直過著隱居生活，發表演講也不會在公開場合，而是在秘密地點。

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（路透社等）

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