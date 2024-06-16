以色列宣佈加薩部分地區「戰術性停火」

以色列軍方6月16日早晨宣佈，即日起在加薩南部地區實行「戰術性停火」，時間為每天8點到19點之間，從而為援助物資開放通道。不過，停火僅限於以軍在地圖上所畫的人道援助物資運輸通道沿線。而且停火遭到了以色列多名內閣部長的公開反對。

（德國之聲中文網）以色列國防軍在其社群網站X（前推特）以及電報帳號上表示，每日戰術性停火的決定是在和聯合國等國際機構協商後做出的，旨在增加人道援助物資進入加薩的數量。以軍稱，局部戰術性停火的區域為從埃及加薩邊界的凱雷姆沙洛姆沿著薩拉丁大道前往北方的通道。

不過，局部停火之決定遭到了以色列右翼極端政治勢力的抨擊。以色列警察部長本-格維爾(Itamar Ben-Gvir)在社群網站上寫道："我們最優秀的士兵在戰場上倒下，此時卻有人做出這樣的決定，這樣的蠢貨不配其位。"財政部長斯莫特裡奇(Bezalel Smotrich)則說："繼續交給哈馬斯的人道援助物資將讓他們保有權力，從而威脅到我們取得的戰果。"以色列當地媒體還報導稱，國防部長加蘭特(Joav Galant)也對停火時機感到不滿，他並沒能提前獲知該決定。

加薩面臨災難性飢荒

持續了八個月的加薩戰爭導致了當地平民陷入了人道主義災難。援助機構指出，加薩地區嚴重缺乏食品等基本生活物資，成千上萬的人沒有足夠的水和食物，大量兒童營養不良。

聯合國世界糧食計劃署此前警告說，繼加薩北部地區後，加薩南部地區民眾很快也將陷入災難性的飢荒。該機構副執行主任斯考(Carl Skau)本周訪問加薩地區後表示，加薩南部地區的狀況正在急劇惡化，大約有一百萬民眾被從拉法市驅趕出來，在烈日下擁擠在沿海的一小片區域內。斯考還說，儘管加薩北部形勢有所緩解，但是食物分配並未得到持久保障。

以軍宣佈的戰術性停火區域並不包含加薩南部大城市拉法。就在6月15日，以軍通報稱，又有8名以色列士兵在打擊極端武裝哈馬斯的軍事行動中身亡。此前，哈馬斯方面也宣佈在拉法市襲擊了一輛運兵車，造成多名以色列士兵傷亡。

控制加薩的哈馬斯被以色列以及許多歐美國家認定為恐怖組織，但是中國、俄羅斯、土耳其等國以及聯合國方面始終拒絕做出該認定。去年10月開始的加薩戰爭也起始於哈馬斯武裝分子突然發動針對以色列的大規模襲擊。根據以色列當局的數據，哈馬斯在襲擊中殺害了近1200人，另有251人質被劫持入加薩地帶。以色列隨後在加薩地區發動了大規模清剿行動。哈馬斯控制的加薩衞生部稱，以色列的軍事行動已經造成至少37290人身亡。

（法新社、德新社等）

以色列右翼阻撓援助加薩 左翼人士出手相助 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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