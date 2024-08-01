以色列：哈馬斯軍事首領戴夫已身亡

以色列軍方8月1日發表聲明稱，現已證實哈馬斯軍事首領戴夫7月中旬死於精準空襲。以色列譴責戴夫應對「謀殺數千名無辜平民」負責。7月31日，哈馬斯稱，其政治領導人哈尼亞在德黑蘭遭以色列空襲身亡。

（德國之聲中文網））以色列軍方8月1日確認，哈馬斯軍事首領穆罕默德‧戴夫（Mohammed Deif）於7月13日在以軍對加薩地帶汗尤尼斯地區的精準空襲中死亡。聲明還稱，根據情報，戴夫最親密的助手之一、汗尤尼斯旅指揮官拉法‧薩拉馬（Rafa Salama）也在此次襲擊中喪生。

以色列國防部長加蘭特在X上寫道："這是摧毀哈馬斯在加薩的軍事和管理力量以及實現這一戰爭目標進程中的一個重要里程碑。"他表示，在 "完成這一使命 "之前，以色列不會罷休。

58歲的戴夫長期以來是以色列通緝的恐怖分子之一。以色列軍方稱，戴夫策劃並執行了去年10月7日哈馬斯在以色列的襲擊活動，導致以方約1200人死亡、251人被綁架。

巴勒斯坦方面先前表示，7月13日發生在加薩地帶汗尤尼斯市的襲擊事件造成90多人死亡，另有300人受傷。但哈馬斯此前否認戴夫被殺。目前，哈馬斯尚未發表聲明。

卡桑旅創始人之一

今年5月，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡裡姆‧汗（Karim Khan）申請多項逮捕令。除了針對以色列總理納坦雅胡和國防部長加蘭特之外，數名哈馬斯領導人也在其中，其中包括戴夫。

戴夫是上個世紀 90 年代哈馬斯軍事部門卡桑旅的創始人之一，領導該部隊超過20年。在他的指揮下，哈馬斯在公共汽車和咖啡館對以色列人實施了數十起自殺式爆炸襲擊，並建立了一個大型火箭軍火庫，多年來戴夫躲過了以色列的多次暗殺。 2014年加薩戰爭即將結束時，他的妻子和小兒子在加薩地帶的一次空襲中喪生。戴夫則得以逃脫。

哈馬斯政治領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）7月31日在德黑蘭被襲身亡 圖片來源： Iran's Presidency/WANA/REUTERS

哈馬斯7月31日發表聲明說，哈馬斯政治領導人哈尼亞在伊朗首都德黑蘭遭以色列空襲身亡。以色列軍方暫未就哈尼亞遭暗殺置評。

（美聯社等）

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