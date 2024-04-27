以舊換新！中國出大招推動汽車市場

為了刺激市場需求，中國商務部發布了汽車以舊換新的補貼政策，補貼金額最高可達1萬元。

（德國之聲中文網）中國商務部宣佈了以舊換新汽車補貼政策，補貼金額最高可達1萬元人民幣（約合1380 美元）。中國是世界上最大的汽車市場，也是電動汽車領域競爭最激烈的市場，有 100 多家本土電動車企業。

但經濟放緩拖累了消費支出，也引發了汽車製造商之間的內卷價格戰，盈利空間縮小。為了刺激需求，中國向在2018年之前註册的電動車或混合動力汽車，或者不符合國家排放標準的汽車車主提供換購新車的補貼。2018年之後購買汽車的個人將能獲得7000元（約合960美元）的換購補貼。新措施將持續到年底有效。

電動車平民化 中國製造？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

法新社指出，該措施的宣佈恰逢北京國際車展，中國品牌在展會上搶盡了外國製造商的風頭，這些製造商正努力向電動汽車轉型。延伸閱讀：北京車展 德國廠商逆境中仍樂觀

與此同時，這一最新措施也是中國汽車製造商在許多西方國家面臨更嚴格審查之際做出的。

在法國的壓力下，歐委會宣佈對中國電動汽車補貼展開了調查，並威脅要徵收關稅以保護歐洲市場。

美國也反對中國補貼政策，認為這會導致「產能過剩」，損害全球競爭。華盛頓還擔心，中國汽車會帶來潛在的國安風險。



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（法新社）

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