以空襲薩那機場 世衛祕書長險遭波及

以色列軍方空襲葉門首都薩那國際機場，導致多人死亡，包括世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞在內的代表團距離襲擊地點僅幾米之遙。

（德國之聲中文網）12月26日，以色列軍方對葉門薩那國際機場發動空襲，據稱目標是胡塞武裝的軍事設施。然而，事發時世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞及其團隊正在機場，準備登機離開。

譚德塞在社群網站X（原推特）上發文表示：「大約兩小時前，當我們準備登機離開薩那時，機場遭到了空襲。一名機組成員受傷。據報導，機場至少有兩人遇難。機場的空中交通管制塔台、候機大廳和跑道遭到破壞，距離我們僅幾米之遙。」

譚德塞補充道，由於機場的損毀，團隊需要等待修復完成後才能離開。

死亡與破壞

根據胡塞武裝的電視台Al-Masirah報導，此次空襲造成包括機場區域在內至少6人死亡。聯合國則報告稱，空襲導致機場內3人死亡，另有多人受傷。

以色列軍方在聲明中稱，此次空襲基於情報行動，目標是「恐怖組織胡塞武裝」的軍事設施，包括薩那機場的基礎設施以及胡塞武裝在薩那和荷台達（Hudaida）的發電站。以色列指控胡塞武裝利用這些設施走私伊朗武器，並接待伊朗高級代表團。

以色列軍方向美聯社（AP）表示，事先並不知道譚德塞和WHO團隊當時身在機場。

譚德塞：「機場的空中交通管制塔台、候機大廳和跑道遭到破壞，距離我們僅幾米之遙」 圖片來源： Khaled Abdullah/REUTERS

國際反應

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）通過發言人對葉門局勢升級表示嚴重關切。發言人表示，「秘書長譴責葉門與以色列之間的衝突升級」，並呼籲各方保持克制，避免進一步激化衝突。她特別提到，以色列空襲薩那機場「令人尤為警惕」。

胡塞武裝發言人阿卜杜勒薩拉姆（Mohammed Abdulsalam）譴責以色列的空襲是「猶太復國主義對整個葉門人民的犯罪」。

地緣衝突背景

近年來，胡塞武裝加劇了針對以色列的火箭和無人機襲擊。根據德國《時代線上》的報導，自2023年加薩戰爭以來，胡塞武裝已多次對以色列發起攻擊。包括最近對特拉維夫的火箭襲擊，造成16人受傷。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言要讓胡塞武裝「付出沉重代價」。

聯合國多次呼籲通過談判解決葉門的複雜衝突。胡塞武裝自稱是「反對以色列的抵抗軸心」一部分，與伊朗、哈馬斯和黎巴嫩真主黨共同對抗以色列。以色列空襲被認為是對胡塞武裝最近火箭襲擊的報復，同時旨在遏制胡塞武裝通過紅海航道威脅國際航運的行為。

（德意志廣播電台、《時代線上》、美聯社）

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