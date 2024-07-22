仁愛礁協議到底包含哪些內容？中菲各說各話

菲律賓外交部7月22日表示，前一天與北京方面就仁愛礁坐灘軍艦補給事宜達成的一致並不意味著菲方在運送補給前必須事先通報中方以供核查，從而反駁了中國外交部的說法。菲律賓總統強調，其在南海立場不能屈服和動搖；北京則表示協議系人道主義安排，強調中方主權。

（德國之聲中文網）菲律賓外交部發言人達薩(Teresita Daza)在一份聲明中說，菲中兩國「在協議中列出的原則和方法是雙方經過一系列認真細致的磋商達成的，為在不損害國家立場的前提下實現共識鋪平了道路。」達薩強調，菲方將繼續主張在包括阿雲津礁（中方稱仁愛礁、國際亦通稱第二托馬斯礁）在內的海域的權利和司法管轄權。他還反駁了中國外交部的「事先通報、現場核查」之說法。

菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr)也在國情咨文中表示，菲律賓在南海的立場「不能屈服」和「不能動搖」，但菲律賓將找到緩解爭議海域緊張局勢的方法。「在基於規則的國際秩序下，適當的外交渠道和機制仍然是解決爭端的唯一可接受手段。」

7月22日凌晨，中國外交部在其官方網站上刊登發言人表態，強調「中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權」，而與菲方達成的協議則是「近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成的臨時性安排」。中國外交部表示，在菲律賓拖走坐灘的「馬德拉山」號軍艦之前，「如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻。」在聲明中，北京再次指責菲軍艦長年坐灘行為侵犯中國主權、違反《南海各方行為宣言》。

中菲有關仁愛礁達成協議的消息最先是由菲律賓政府披露的。該國外交部7月21日通報稱，兩國就阿雲津礁的「馬德拉山」號軍艦日常用品補給和輪換任務的臨時安排達成了諒解，「雙方認識到，有必要繼續緩和南海局勢，通過對話和協商來管理分歧，並同意該協議不會損害彼此在南海的立場。」

截至目前，中菲雙方均未透露「臨時性安排」的更具體細節。

中國海警船同菲律賓補給船在南海發生衝撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

近期中菲頻頻衝突

菲律賓外交官本月早些時候曾表示，中菲雙方已同意建立一個高層熱線，防止在菲律賓定期向坐灘軍艦運送補給品時發生對抗。

在今年6月17日衝突中，據菲律賓軍方發布的影像，中國海警使用刀具等器械，刺破菲律賓船隻。菲律賓軍方還稱，一名水手在衝突中失掉一個手指，嚴重受傷。

第二托馬斯淺灘位於菲律賓巴拉望省以西195公里處，屬於菲律賓的專屬經濟區。該島礁距離中國海南島逾1000公里。

2016年海牙國際仲裁法庭裁決，中國對南中國海島礁的「歷史性權利」沒有法律依據，且所有南中國海島礁皆不能產生領海以及專屬經濟區。中國不承認海牙國際仲裁庭對南海事務有管轄權，更拒絕仲裁結果，今年6月中，中國出台海警執法新規定。根據新規定，「非法進入」中國領海的外國船舶可以被扣留，有「非法出入境嫌疑」的外國人可被拘留審查長達60天。

（法新社、美聯社、路透社）

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