人質交換? 美媒：華府釋放中國公民換林大衛自由

美籍牧師林大衛在中國遭囚18年後，於今年9月成功獲釋返美。如今有美國媒體稱，拜登政府為促成林大衛獲釋，同時也釋放了一名在美國遭拘留的中國公民。對此，中國駐美大使館及美國國務院均拒絕回應。

（德國之聲中文網）美國政治網媒「Politico」週四（31日）引述3位不具名消息人士報導，稱美國政府在今年9月以一名中國公民為條件，交換中國當局釋放美籍華裔牧師林大衛（David Lin）。此舉可能為美國近代史上，首次用一名中國公民與北京 交換。

Politico報導指出，由於這起事件涉及敏感的外交談判，該名中國公民的身份並未被公開。美國國務院、白宮和中國駐華盛頓大使館均拒絕置評。

現年68歲的林大衛在移民美國後取得公民身份，並且在1990年代頻繁返回中國傳播福音。2006年，他協助一個未經中國官方授權的地下教會蓋教堂時遭到警方拘押，並被禁止離境。隨後在2009年被指控「涉嫌契約詐騙」正式逮捕，被中國法院判處終身監禁。

美國國務院發言人米勒今年9月在回應林大衛獲釋的相關問題時，並未排除雙邊換囚的說法，僅表示「有時在外交上，說得越少越好」。

中國駐美大使館當時也拒絕證實從美國收到任何用以換取林大衛的人事物，並在聲明中稱，中國當局依法處理犯罪嫌疑人，「不分國籍，一視同仁」。

美國近年來多次公開與俄羅斯進行人質交換的相關資訊，此次與北京的換囚傳聞卻保持沉默，態度明顯不同。Politico報導則指出，這實際上也符合中國在外交問題上，一貫保密及嚴格控制資訊的努力。

多年來，美國官方持續呼籲中國釋放林大衛，以及另外2名被拘留的美國公民斯威丹（Mark Swidan）和李凱（Kai Li），美國國務院多次稱3人被北京「錯誤拘留」，否認他們涉及任何不當行為。

拜登特赦遭關押中國留學生

值得注意的是，根據美國司法部公開資訊 ，拜登在今年9月12日，美國國務院公佈林大衛獲釋前夕也簽署了赦免中國公民Xiaolei Wu的文件。德國之聲無法證實Xiaolei Wu獲赦免與林大衛獲釋的案件是否有所關聯。

美國司法部官網上有拜登簽署的赦免文件，稱Xiaolei Wu不服完所有刑期符合美國國家利益 圖片來源： justice.gov

美國司法部的特赦文件顯示，Xiaolei Wu不服完總刑期「符合美國國家利益」，其減刑條件包含離境，且不可再進入美國領土及屬地，以及不得再犯任何針對美國的罪行或違反美國法律的行為。

Xiaolei Wu原先為伯克利音樂學院（Berklee College of Music）學生，因跟蹤和威脅在校內張貼民主傳單的另一名中國女學生，在今年4月被美國法院判處9個月監禁，並於6月7日正式入獄服刑。

（路透社、Politico、美國司法部）

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