人權觀察聯手艾未未推出新作義賣知名中國藝術家、活動人士艾未未聯手人權觀察組織以及瑞士藝術出版社JRP|Editions，將於9月推出限量石版印刷畫作。部分銷售收入將讓人權觀察組織受益。圖片來源： Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions三色系列三種不同的顏色、99幅石版印刷畫作——題為「草泥馬」的這一系列作品出自中國藝術家艾未未之手。作品的主題是言論自由。那麼，畫作的細節是如何反映這一主題的呢？圖片來源： Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions攝影頭畫作的中心是一圈監控攝影頭。艾未未曾於2011年受到中國警方「秘密羈押」81天，被釋放回家後，他家門外被安裝了十幾個監控攝影頭。艾未未曾以多種藝術形式還原這一監禁生活。比如，以大理石雕刻的攝影頭。圖片來源： Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions手銬仔細觀察，會看到一圈攝影頭之間還掛著手銬。這同樣是表達言論自由受到打壓的主題。右側還可以看到中國網路用語「草泥馬」的羊駝。圖片來源： Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions石版印刷手工調制顏料、傳統的石版印刷， 這些版畫將於9月10日推出。可提前預定，每幅1500瑞郎（約合1750歐元）。部分收入將令人權觀察組織受惠。圖片來源： Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions艾未未簽名艾未未在新冠疫情期間就曾與人權觀察組織合作，將他的藝術作品印製在口罩上。主題包括言論自由、監控、迫害、大規模服從與反抗。當時，該項目為人權觀察組織籌集到140萬美元，用於疫情期間的人權工作，以及一家難民組織和醫生無疆界組織。圖片來源： Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions推特小鳥畫作的角落還可看到推特的標誌。這也是反映言論自由的主題。圖片來源： Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions6 張圖1 | 66 張圖文化中國2024年8月30日2024年8月30日https://p.dw.com/p/4k1AM廣告