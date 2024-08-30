艾未未在新冠疫情期間就曾與人權觀察組織合作，將他的藝術作品印製在口罩上。主題包括言論自由、監控、迫害、大規模服從與反抗。當時，該項目為人權觀察組織籌集到140萬美元，用於疫情期間的人權工作，以及一家難民組織和醫生無疆界組織。