人權捍衛者許志永獄中絕食20餘天，健康狀況惡化

為了抗議在山東魯南監獄遭受的虐待，中國著名人權捍衛者許志永從10月4日開始絕食，至今已經20多天，健康狀態正在惡化。美國駐華大使伯恩斯敦促中國釋放許志永

（德國之聲中文網）據維權網報導，為了抗議在山東魯南監獄遭受的酷刑，中國著名人權捍衛者許志永從10月4日開始絕食，至今已經20多天，體重在短時間內下降了10多斤，健康狀態正在惡化。

民間組織中國人權律師團10月25日發表聲明，指出許志永在監獄裡遭遇各種虐待和剝權，包括監管"包夾"（中國監獄中一種嚴加管制的酷刑手段），在監管名冊裡抹掉"許志永"的名字，剝奪許志永的正常通信權，朋友們給他郵寄的符合監管規定的非政治書籍也都被一一退回，剝奪其正當的讀書權利。聲明表示，相關的責任人員已經涉嫌濫用職權罪。

1973年出生的許志永是民主倡導組織"公盟"的創始人，人權律師及新公民運動倡導者，北京市海淀區第十三、十四屆人大代表。因為倡導公民非暴力權利抗爭，許志永曾分別於2009年、2013年和2020年三次入獄。2023年4月10日，山東省臨沂市中級法院以"顛覆國家政權罪"判處許志永有期徒刑十四年，同年11月24日，山東省高級法院駁回上訴，維持原判。許志永目前被羈押在山東魯南監獄。

民運人士發起接力絕食活動聲援許志永

人權活動者、許志永的女友李翹楚發表聲明稱，許志永在獄中的狀況已到了非常危急的時刻，因為這些作惡者無所顧忌什麼都敢幹。她呼籲許志永絕食抗議能都得到持續關注，尤其是海外的朋友們，有廣泛的發聲和有效的行動，促使有關部門依法對許志永提供及時合理的醫療救治，保障其基本的生命權和健康權。

2023年1月，國際特赦組織在台北舉行抗議活動，呼籲釋放許志永等中國人權捍衛者。 圖片來源： Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

許志永獄中絕食受到國際社會的關注。美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）在社群網站X平台官方帳號發表聲明，敦促中國釋放許志永，並且遵守作為聯合國會員國的承諾，給與他以及所有獄中人士符合尊嚴的待遇。

美國筆會/芭比自由寫作中心管理主任格恩霍爾茨（Liesl Gerntholtz）表示："隨著他進入絕食的第三周，各國政府必須明確表示支持許志永，以及其他在中國被不公正監禁的作家和異議人士。"許志永於2020 年獲得美國筆會/芭比自由寫作獎。

美國加州洛杉磯的一批中國民運人士組建絕食團，前往中國駐洛杉磯領事館門口廣場抗議，併發起接力絕食聲援許志永。

（綜合報導）

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