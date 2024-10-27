人工智慧：德國還能趕上世界嗎？

德國政府近日舉行「數位峰會」，傳達的訊息是：德國要在全球人工智慧的競爭中，趕上美國和中國的步伐。這一雄心壯志能實現嗎？

（德國之聲中文網）令人信賴的技術、工業數據、歐洲各國協作--用這幾個關鍵詞可以概括德國在全球人工智慧競爭中趕上對手的計劃。

在全球各地，人工智慧領域的突破性發展正在改變越來越多的行業。但領先的AI程序中沒有一項來自德國。美國和中國少數企業的應用主導著市場。

德國總理肖爾茨在法蘭克福舉行的一年一度的匯聚政治、經濟和公民社會代表的"數位峰會"上表示，德國錯失了機會，但"唱衰並非明智之舉，因為我們國家蘊藏的潛力--發明精神、創造力和勤奮，在今天依然是堅實可依的。"

基礎研究斐然，實踐應用落後

在峰會上，聯合政府各黨派介紹了推進德国人工智慧發展、參與國際競爭的計劃。中期目標是，讓德國技術"自主"，不依賴外國科技巨頭。

人工智慧在德企還需迎頭趕上 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在始於20世紀中期的人工智慧技術發展中，一再有德國科學家成為研究領域的先驅。但在Chat GPT等生成式人工智慧引領潮流的今天，全球領先的軟體無一來自德國。分析人士警告，這再次凸顯了一個根本性的問題：儘管德國在AI研究領域做出了貢獻，但這些成果鮮有發展為實際應用。

正如肖爾茨指出，一個原因是很多企業缺乏繼續發展所必要的風險投資。他說，為了讓德國能技術自主，就需要激活更多投資，"只有這樣才能讓德國的創新成為商業模式。"

機遇還是危險？

德國訊息技術行業協會Bitkom在法蘭克福發布的一項調查顯示，德國人已越來越多地将人工智慧視為機遇而非危險，同時有兩成受訪企業已經在公司運作流程中使用人工智慧，比上一年增加了6%。政府官員也表示，德國AI領域的初創公司的數量比一年前增加了35%；目前德國的5G 普及率達到了92%。

不過，德國企業使用的大多數AI應用，依然來自谷歌、微軟等美國公司。由此引發的問題是，這些應用在多大程度上能幫助德國在技術上更加"自主"？

德國經濟部長哈貝克在回應DW提問時表示："這是一個中期的戰略，並不意味著我們已經實現了目標"。他指出，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，德國工業界和政界更加意識到技術自主的重要意義。在此背景下，經濟部注意到"歐洲以及德國的技術正在向前發展"。

AI如何挽救一家德國公司？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

可信賴的AI

哈貝克還強調了德國AI戰略的另一個支柱--運用工業數據。"德國的企業坐擁數據寶藏"，這位綠黨政治家說，這讓德國有可能在下一輪AI浪潮中成為弄潮兒，開發出能完成更多特殊任務的新系統。

他表示，為此，在歐洲層面展開合作至關重要。"儘管有海量數據，德國一家仍嫌太小，我們必須找到一條歐洲的路徑。"

與此同時，德國希望在一個更全面的歐洲戰略的框架下，在開發"可信賴AI"的領域成為全球的領跑者。"可信賴"的AI將細致入微地保護用戶的個人權利，因而相對於其他國家的供應商讓人更放心。

今年8月1日開始生效的歐盟《人工智慧法》成為最為關鍵的一個舉措。這部有史以來最全面的人工智慧法律對高風險的AI應用進行了嚴格的規範。工業界代表在法蘭克福強調，關鍵是讓企業明確瞭解到，哪些規則是必須要遵守的。

德國政府官員同時強調，立法規範是正確之舉，這也是為了在人工智慧的競爭中利於不敗之地。德國經濟部長哈貝克說："我們必須遵循一種不同於美國企業的戰略。"

人工荒？ AI上！ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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