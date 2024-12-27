「人偏肺病毒」感染上升 中國監測不明原因肺炎

冬季是呼吸道疾病頻發的時期，中國國家疾控局稱正在試點不明原因肺炎主動監測。此外，「人偏肺病毒」感染率升高也引起關注，不過這種病毒對大多數人不會導致嚴重後果。

（德國之聲中文網）中國國家疾控局在周五（12月27日）一場新聞發布會上表示，由於一些呼吸道疾病的病例預計將在冬季上升，該機構正在試點不明原因肺炎主動監測，待完善後將逐步推廣。

據「央視新聞」報導，疾控局也提到正在針對新發突發傳染病，制定病原微生物報告目錄，明確實驗室報告程序和疾控機構核實處置流程。與五年前新冠病毒首次出現時較低的準備水準相比，建立專門系統有助於提高傳染病監測、預警能力。

14歲以下、北方省份感染率呈上升趨勢

中國疾病預防控制中心周四發布了「急性呼吸道傳染病哨點監測情況」統計數據，在12月16日至22日的一周內，急性呼吸道疾病的總體感染率呈上升趨勢。

從該份數據可發現，近期常見病例包括流感病毒和人偏肺病毒（又稱人類間質肺炎病毒，Human metapneumovirus，HMPV）等病原體。其中，14歲及以下病例，人偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢，中國北方省份上升趨勢更明顯。

人偏肺病毒以輕症為主

人偏肺病毒並非新病毒，中國疾控中心過去在一篇科普文章中指出，該病毒具有全球性的流行特點，不分國界，冬春季為高發期，通過飛沫和接觸傳播。其常見症狀包括咳嗽、發熱、鼻塞和呼吸短促等上呼吸道感染症狀。

感染人偏肺病毒後，患者從潛伏期末到急性期都有傳染性。不過，這種病毒對大多數人而言不會導致嚴重後果，通常一周左右症狀就會逐漸緩解。

上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋近日接受媒體「每日經濟新聞」採訪時提到，若感染人偏肺病毒，不可盲目使用抗病毒藥物。目前，臨床中並沒有針對人偏肺病毒的疫苗和特效藥物，因此治療手段以對症治療為主。

(綜合報導)

©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。