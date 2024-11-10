亞利桑那州計票九成 川普全勝七個搖擺州

在亞利桑那州，共和黨選民多於民主黨選民，但賀錦麗的選戰也曾經出現一線希望：凤凰城周边的白人女性獨立選民逐漸向左傾斜，對民主黨強調的生育權利有所回應。然而，作為一個邊境州，川普强調的移民問題在整體選情中佔據上風。

（德國之聲中文網）根據美聯社報導，川普在周六（11月10日）贏得了亞利桑那州，從而獲得七個搖擺州的全勝。

川普在周三已經獲得勝選所需的270張選舉人票，目前他的總票數預計將達到312張，而現任副總統賀錦麗已獲得226張選舉人票。

除了亞利桑那州，川普还贏得了密歇根州、賓夕法尼亞州、佐治亞州、北卡羅來納州、威斯康星州和內華達州等搖擺州的勝利。

共和黨人還重新控制了美國參議院，並有望接近贏得眾議院的控制權。

川普赢在哪裡？

2020年大選中，拜登贏得亞利桑那州11張選舉人票。那是自1940年代以來民主黨第二次在該州獲勝。當時，拜登以一萬票的微弱優勢獲勝，這部分歸因於鳳凰城所在的馬裡科帕縣（Maricopa County）的選票支持。

川普今年在亞利桑那州領先約6個百分點，截至周日早上，接近90%的選票已統計完畢。

在亞利桑那州，共和黨選民多於民主黨選民，但賀錦麗的選戰也曾經出現一線希望：鳳凰城周邊的白人女性独立选民逐漸向左傾斜，對民主黨強調的生育權利有所回應。

今年，移民問題成為川普竞選活動的主打話題，讓民主黨在亞利桑那州從一開始就局勢艱難。作為一個邊境州，該州選民對川普强調的移民危機感到焦慮，並對住房成本及日常用品如食品和汽油的價格上漲深切關注。

民調還顯示，川普得到更多拉丁裔選民的支持。這是亞利桑那州增長迅速且至關重要的選民群體，曾經一度屬於民主黨的支持者。

2020年，川普坚決反對提前投票。但是，今年通過夏秋季敲門游說，敦促較低投票意願的保守派選民提前投票成為共和黨的一個優勢。

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