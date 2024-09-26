五角大樓：中國試射洲際導彈提前通知了美國

中國解放軍周三向太平洋公海海域成功試射了洲際彈道導彈。美國方面表示，中國在試射之前通知了美國。這是「朝正確方向邁出的一步」，有助於防止「誤解或誤判」。

（德國之聲中文網）五角大樓周三（9月25日）表示，美國曾提前收到有關中國測試洲際彈道導彈（ICBM）的通知，稱這是「朝正確方向邁出的一步」，有助於防止「誤解或誤判」。

當天早些時候，中國宣佈進行了一枚洲際導彈試驗，稱導彈攜帶的是模擬彈頭。該導彈落入太平洋，靠近法屬波利尼西亞專屬經濟區。這是中國40年來首次進行此類測試。

日本官房長官林芳正在周三的記者會上表示，中國的導彈測試未提前向日本通報。他說，但未確認該導彈飛經日本上空，也未接到有關損害的報告。林芳正強調，「不透明性是我國和國際社會嚴重關切的事項」。

林芳正：日本未提前獲得任何通報 圖片來源： Japan Kyodo News/AP/dpa/picture alliance

澳洲表示正在尋求「解釋」，稱對任何破壞穩定、增加該地區誤判風險的行動表示擔憂。

紐西蘭稱此次發射是「不受歡迎且令人擔憂的發展」。

中國國防部發言人張曉剛在周四（9月26日）的例行記者會上表示，此次發射洲際導彈是為了檢驗武器裝備性能和部隊訓練水準，是例行性軍事訓練活動，完全合法合理。

中國軍方周四還發布了發射導彈的圖像，顯示該導彈從未透露的地點騰空而起，有煙霧伴隨。

專家：中國需要測試能力以確保其核武庫可靠性 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

分析人士表示，這些圖像表明，此次發射可能是東風-31AG型洲際彈道導彈，2017年的閱兵式上曾亮相。

根據五角大樓的情報，截至2023年5月，中國擁有超過500枚現役核彈頭，預計到2030年這一數字將超過1000枚。美國軍方認為，中國軍備的發展速度快於美國的預期。

（綜合報導）

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