五眼聯盟：中國積極吸收西方退役飛官訓練解放軍

中國近年來擴大軍事與經濟影響力。「五眼聯盟」5日警告，中國持續在招募現役和退休的西方飛行員及其他軍事人員來訓練解放軍，可能對美國及其盟國安全構成威脅。

（德國之聲中文網）由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭共組的情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）週三（6月5日）發佈的一份公開簡報稱：「西方軍事人員訓練中國解放軍，有可能會降低我們的威懾能力，從而增加未來衝突的風險。」

據路透社報導，一名美國官員匿名透露，西方飛行員被「大量資金」以及駕駛中國戰機的機會所吸引，因此開始培訓中國飛行員。

該名官員還指出，中國軍方已從紐西蘭招募了至少5名前飛行員，從英國招募了約30名前飛行員，還有來自德國和其他國家的退役飛行員。

該份簡報是由美國國家反情報與安全中心（NCSC）及五眼聯盟共同發佈，內容指出，中國軍方利用南非和中國私人企業，從西方國家聘請現役或退役的戰鬥機飛行員、工程師及空中作戰中心人員來培訓空軍及海軍飛行員。

美國國家反情報與安全中心主任凱西（Michael Casey）表示：「為了克服自身短處，中國解放軍一直積極招募西方軍事人才來訓練飛行員，利用全球各地的私營公司隱瞞與解放軍的關係，並向被吸收的人員提供極高的薪水。」

五眼聯盟認為，解放軍希望相關人員的技能和專業知識能增強其空中作戰能力，同時也欲藉此深入瞭解西方的空中戰術、技術與程序。

圖為去年4月，中國解放軍戰機殲-15準備在山東號航母起飛。（資料照） 圖片來源： picture alliance/Xinhua News Agency

簡報稱，解放軍的招募人員使用「不道德」的招募方法來掩蓋中國軍方的參與，為在中國、南非和其他地區的工作提供了豐厚的報酬，接觸目標的方式包含透過獵人頭公司和專業網站，且在訓練期間企圖獲得有關西方最先進飛機和戰術的知識，以及相關戰術可能用於哪些情境，例如台灣衝突等。

《金融時報》也引述美國官員說法指，部分西方戰機飛行員會透過聚會，敦促他們的同僚加入該項計畫中。

五眼聯盟呼籲各界警惕此類提議，稱這些提議通常會承諾給予豐厚的薪水或過度奉承，並且應向本國的聯邦調查局或軍事調查人員報告任何企圖。

南非測試飛行學院成解放軍訓練所

事實上，自2022年開始便有消息指稱「南非測試飛行學院」（TFASA）有超過20名退役的英國陸海空三軍飛行員，在幫助培訓中國軍事飛行員。美國、英國及澳洲等國家已對此展開調查；其中，英國國防部於2022年10月曾對此發佈「威脅警報」，並表示將修法阻止退役軍官轉為TFASA等機構工作。

除了英國發佈警報，美國、澳洲等國家也在展開調查，多名涉案人士陸續遭到指控。2022年10月，澳洲警方逮捕了前美國海軍陸戰隊飛行員杜根（Daniel Duggan），指控他透過南非測試飛行學院，訓練中國飛行員如何在航空母艦上降落。該學院隨後已證實杜根曾與該校簽約。

杜根的妻子薩芙琳（Saffrine Duggan）今年5月在澳洲法庭外表示，她和家人將呼籲澳洲司法部長德雷福斯（Mark Dreyfus）拒絕做出把杜根引渡至美國的決定。 圖片來源： Rick Rycroft/AP Photo/picture alliance

由於杜根已入籍成為澳洲公民，澳洲地方法院在今年5月裁定，允許將杜根引渡回美國受審。針對杜根的指控還涉及洗錢。不過他否認所有指控。

去年6月，美國商務部也對南非測試飛行學院實施制裁，指控該公司向中國軍事飛行員提供西方及北約的培訓，恐對美國國安和外交政策利益造成威脅。在該波制裁名單中，也包含泰國及阿聯酋等國的其他公司。

南非測試飛行學院去年曾在官網上發出聲明，稱「不提供任何機密軍事訓練，也不培訓前線飛行員」。該公司表示，其營運獲得南非政府機構批准，不僱用美國公民，並在2023年面臨法律挑戰後終止僱用英國公民。

（綜合報導）

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