五眼聯盟：中國積極吸收西方退役飛官訓練解放軍

五眼聯盟：中國積極吸收西方退役飛官訓練解放軍2024年6月6日
（德國之聲中文網）由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭共組的情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）週三（6月5日）發佈的一份公開簡報稱：「西方軍事人員訓練中國解放軍，有可能會降低我們的威懾能力，從而增加未來衝突的風險。」
據路透社報導，一名美國官員匿名透露，西方飛行員被「大量資金」以及駕駛中國戰機的機會所吸引，因此開始培訓中國飛行員。
該名官員還指出，中國軍方已從紐西蘭招募了至少5名前飛行員，從英國招募了約30名前飛行員，還有來自德國和其他國家的退役飛行員。
該份簡報是由美國國家反情報與安全中心（NCSC）及五眼聯盟共同發佈，內容指出，中國軍方利用南非和中國私人企業，從西方國家聘請現役或退役的戰鬥機飛行員、工程師及空中作戰中心人員來培訓空軍及海軍飛行員。
美國國家反情報與安全中心主任凱西（Michael Casey）表示：「為了克服自身短處，中國解放軍一直積極招募西方軍事人才來訓練飛行員，利用全球各地的私營公司隱瞞與解放軍的關係，並向被吸收的人員提供極高的薪水。」
五眼聯盟認為，解放軍希望相關人員的技能和專業知識能增強其空中作戰能力，同時也欲藉此深入瞭解西方的空中戰術、技術與程序。
簡報稱，解放軍的招募人員使用「不道德」的招募方法來掩蓋中國軍方的參與，為在中國、南非和其他地區的工作提供了豐厚的報酬，接觸目標的方式包含透過獵人頭公司和專業網站，且在訓練期間企圖獲得有關西方最先進飛機和戰術的知識，以及相關戰術可能用於哪些情境，例如台灣衝突等。
《金融時報》也引述美國官員說法指，部分西方戰機飛行員會透過聚會，敦促他們的同僚加入該項計畫中。
五眼聯盟呼籲各界警惕此類提議，稱這些提議通常會承諾給予豐厚的薪水或過度奉承，並且應向本國的聯邦調查局或軍事調查人員報告任何企圖。
南非測試飛行學院成解放軍訓練所
事實上，自2022年開始便有消息指稱「南非測試飛行學院」（TFASA）有超過20名退役的英國陸海空三軍飛行員，在幫助培訓中國軍事飛行員。美國、英國及澳洲等國家已對此展開調查；其中，英國國防部於2022年10月曾對此發佈「威脅警報」，並表示將修法阻止退役軍官轉為TFASA等機構工作。
除了英國發佈警報，美國、澳洲等國家也在展開調查，多名涉案人士陸續遭到指控。2022年10月，澳洲警方逮捕了前美國海軍陸戰隊飛行員杜根（Daniel Duggan），指控他透過南非測試飛行學院，訓練中國飛行員如何在航空母艦上降落。該學院隨後已證實杜根曾與該校簽約。
由於杜根已入籍成為澳洲公民，澳洲地方法院在今年5月裁定，允許將杜根引渡回美國受審。針對杜根的指控還涉及洗錢。不過他否認所有指控。
去年6月，美國商務部也對南非測試飛行學院實施制裁，指控該公司向中國軍事飛行員提供西方及北約的培訓，恐對美國國安和外交政策利益造成威脅。在該波制裁名單中，也包含泰國及阿聯酋等國的其他公司。
南非測試飛行學院去年曾在官網上發出聲明，稱「不提供任何機密軍事訓練，也不培訓前線飛行員」。該公司表示，其營運獲得南非政府機構批准，不僱用美國公民，並在2023年面臨法律挑戰後終止僱用英國公民。
（綜合報導）
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