You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
二戰
第二次世界大戰（1939年－1945年）
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
昔日飛虎隊 如今成紐帶
昔日飛虎隊 如今成紐帶
1941年，中華民國空軍美籍志願大隊是亞洲戰場上一支重要的抵抗軸心國軍隊的力量。八十年後的今天，這支二戰時期的部隊依然被視為中美兩國之間的歷史性紐帶。
歷史
2021年11月17日
2021年11月17日
6 張圖
德國的特殊煩惱：二戰遺留炸彈
德國的特殊煩惱：二戰遺留炸彈
一枚炸彈讓城市停擺——而這並非恐怖襲擊，也沒有發生任何爆炸，而是發現了二戰遺留炸彈。德國境內至今仍有大量沒有引爆的二戰遺留炸彈。
社會
2020年12月7日
2020年12月7日
9 張圖
希特勒-史達林條約：普丁的歷史解讀與篡改
希特勒-史達林條約：普丁的歷史解讀與篡改
普丁在紀念二戰結束75周年的文章裡為前蘇聯辯護，淡化了其在戰爭爆發中的責任。在歷史學家和俄羅斯問題專家們看來，這並非新伎倆。
歷史
2020年6月26日
2020年6月26日
二戰結束70年 王毅籲日本「不應再輸掉良知」
二戰結束70年 王毅籲日本「不應再輸掉良知」
中國外交部長王毅周日在回答是否會邀請日本首相參與二戰結束70周年的閱兵式時表示，「不管是誰，只要誠心來，我們都歡迎」。
2015年3月8日
2015年3月8日
美國向納粹嫌犯的社會福利說不
美國向納粹嫌犯的社會福利說不
許多戰後曾經逃往美國的納粹嫌犯一直能夠領取美國的養老福利。
2014年10月22日
2014年10月22日
廣告