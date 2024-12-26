事實核查：2024年最奇怪的假新聞

川普会當眾尿褲子嗎？運動員會吃含有整隻蟋蟀的巧克力嗎？請看德國之聲事實核查團隊評選出的2024年最奇怪的假新聞。

（德國之聲中文網）除了由川普参與傳播的移民吃寵物謠言之外，2024年還有哪些奇怪的假新聞？以下是德國之聲事實核查團隊的評選結果。

1. 川普坐在防漏墊上？

美國大選期間，社群網站上充斥着各種傳聞。有圖片和影片顯示，川普和拜登在脫口秀節目中要麼穿著紙尿褲，要麼坐在防漏墊上——真的是這樣嗎？經過我們核查，這些說法經不起推敲。

例如，有人發布了一張照片，稱川普在接受採訪時坐在防漏墊上。通過查看原始影片就可以瞭解：在川普坐到沙發上之前，那裡根本就沒有防漏墊。所謂的防漏墊其實只是川普垂落在沙發上的西裝的兩側。

2. 巧克力裡面含有整隻蟋蟀？

有運動員專用的蟋蟀巧克力？2023年，德國瑞特斯波德巧克力公司（Rittersport）在Instagram上發布了一張照片，聲稱圖中巧克力裡面含有「整隻蟋蟀」，旨在追求高蛋白。這種創新食品在2024年歐洲議會選舉前夕再次引發熱議。當時，關於歐盟批准昆蟲食品的虛假訊息頻頻出現。

然而，根據瑞特斯波德公司的說法，這張圖片只是一個玩笑。迄今為止，該公司還沒生產過這樣的巧克力。

3. 移民偷吃當地居民的寵物？

今年最離譜的謠言之一是：移民吃寵物。無論是狗、貓，還是野鵝，他們都吃——這種說法荒唐透頂。這起謠言始於一則Facebook帖子，隨後被川普搬到與賀錦麗的電視辯論中傳播。川普在辯論現場聲稱，移民在俄亥俄州小鎮斯普林菲爾德（Springfield）偷吃當地人的寵物——這只是當天晚上他發表的反移民言論之一。

當時，社群網站用戶傳言，斯普林菲尔德的海地移民或偷竊當地居民的寵物，或捕捉公園裡的野生動物。然而，沒有任何證據支持這些說法。俄亥俄州警方和官員均否認了這些指控。媒體報導也未發現任何支持川普言論的案例。但是，這類謠言依然在右翼和極右翼的社群網站中廣為傳播。

4. 馬克宏在船上與男子接吻？

政客常常成為虛假訊息的目標。例如，今年，法國總統馬克宏被傳在一次航船旅程中與另一名男子接吻，相關影片出現在喬治亞語和俄語社群網站賬户中。

儘管馬克宏確實在夏天參加了一次航船旅行，媒體發布過相關照片。但這段接吻影片是AI生成的——可以通過影片中男子不自然的手臂動作看出端倪。

這也不是今年關於馬克宏的第一個虛假影片。還有照片顯示，他在1980年代的同志夜店裡跳舞，這也是AI深度偽造的。而且，當時馬克宏年紀尚幼，不可能出現在夜店裡。

DW事實核查: AI還是真人? 如何辨識虛擬網紅? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

5. 澤倫斯基購買希特勒的賓士？

網上傳播的訊息稱，烏克蘭總統澤倫斯基家族非常「土豪」，购买查爾斯國王的海格羅夫莊園，或價值數百萬美元的跑車。今年還有升級版，稱他花了1500萬美元購買希特勒的賓士。

這些帖子在美國宣佈向烏克蘭提供近80億美元額外援助後迅速傳播。然而，這些說法是造謠。

那是一張PS照片。通過圖片反向搜索可以發現，這輛梅賽德斯是在2014年的一次車展上拍攝的，然後被拼接到在烏克蘭總統府拍攝的照片上。沒有證據表明澤倫斯基購買了希特勒的汽车。

6. 湯姆‧克魯斯出演奧運會紀錄片？

虛假訊息製造者也沒有放過今年的巴黎奧運會。據傳，影星湯姆‧克魯斯參演了一部關於奧運會的Netflix紀錄片。事實上，這只是一個深度偽造影片。該紀錄片本身就是假的，Netflix沒干過這事兒。微軟安全專家將這部紀錄片鑑定為俄羅斯抹黑奧運會和國際奧委會的虛假宣傳活動的一部分。

7. 印度地方領導人死而復活？

2024年被稱為「超級選舉年」。除了美國和歐盟之外，印度也舉行了大選。在選舉前夕，印度泰米爾納德邦前首席部長穆圖韋爾‧卡魯納尼迪（Muthuvel Karunanidhi）的拉票影片出現在網上，但是他早在2018年就已經去世。這段影片是通過AI製作的，用作選舉宣傳。

8. 歐洲足球錦標賽上喊出有關普丁的口號？

支持普丁？反對普丁？影片中的口號呼聲均為偽造 圖片來源： X

在今年德國舉辦的歐洲足球錦標賽期間，網路出現兩段羅馬尼亞球迷高呼親普丁或反普丁口號的影片。但據德國之聲調查，影片中的口號呼聲均為偽造——通過與當天的原始錄音對比，並由當時在場的德國之聲記者證實。實際情況是，那只是普通的球迷歡呼聲。

9. 伊朗前總統的直升機被雷射武器擊落？

在載有伊朗前總統易卜拉欣‧萊西和前外交部長阿米爾‧阿卜杜拉希安的直升機墜毀後，有網民在X平台上聲稱這起事故是太空雷射所致。雖然軍事工業中的雷射技術發展迅速，但專家表示，目前沒有任何雷射武器能夠從太空擊落直升機。

10. 有人操控了颶風「海倫妮」？

目前並不存在任何操控颶風的技術 圖片來源： National Oceanic and Atmospheric Administration/AP Photo/picture alliance

也許有一天，我們可以自由調節陽光照射的強度和時長？貌似有人先拿壞天氣做了試驗。今年，有人堅信美國颶風「海倫妮」（Helene）被人操控並定向移動。然而，沒有證據支持這一說法。而且，目前並不存在任何操控颶風的技術。

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