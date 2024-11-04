事實核查：馬斯克如何嘗試影響美國大選

在社媒平台上，世界首富埃隆‧馬斯克擁有極大的影響力，而他也正在利用他的個人影響力，在美國總統大選前夕散佈虛假訊息。那麼，這位聲名顯赫的企業家，為何要鼎立支持共和黨候選人川普呢？

（德國之聲中文網）埃隆‧馬斯克是當今世界最富有的人，個人財富多達2600億美元（折合歐元約2400億）。在美國的政治生活中，馬斯克也表現得相當活躍。同其他美國的科技巨頭和超級富翁不同的是，馬斯克並不隱瞞他對政治的無比熱情，並會在社群網站上公開展示这一点：大約兩年前，馬斯克斥資440億美元收購了推特，並將這一社媒平台改名為X。從此以後，該平台就成了馬斯克表達其政治觀點的擴音器。在X平台上，馬斯克擁有兩億多粉絲。有報導稱，馬斯克甚至更改了該平台的算法語言，以方便其個人觀點的廣泛傳播。

非政府組織「仇恨對抗中心」（CCDH）創辦者兼首席執行官艾哈邁德（Imran Ahmed）對德國之聲表示：「自從兩年前馬斯克接管X以來，這一社媒平台已經墮落成了仇恨和虛假消息的深淵，而且其中很多內容就是來自馬斯克本人。」

隨著11月5日大選日的臨近，最近幾個月以來，馬斯克變得更加活躍。據CCDH最新發布的報告，從2024年1月至7月，馬斯克發布的虛假訊息被觀看了12億人次。

馬斯克不僅自己發布和傳播虛假訊息，還會通過轉推分享其他帶有虛假成分、誤導性敘述以及陰謀論的貼文，使相關貼文得到更廣泛的傳播。以下就是馬斯克在大選前夕發布的三條這類訊息：

馬斯克對川普的鼎力支持，不僅體現在X平台上，他也會親自參加川普的造勢活動。 圖片來源： Evan Vucci/picture alliance/AP



1.有關「非法外國選民」的謊言

聲稱：今年7月，美國眾議院共和黨籍議長約翰遜（Mike Johnson）宣稱，民主黨在阻撓確保只有美國公民才能投票的措施。他在X平台上發文寫道：「他們想讓非法外國移民成為選民」。馬斯克轉發了這條推文，並補充道：「從一開始，他們的目的就是盡可能引入更多非法選民。」這條推文的閱讀量超過了4500萬人次。

馬斯克利用其巨大的影響力，散佈虛假訊息。 圖片來源： X/@elonmusk



德國之聲事實核查：錯誤

只有美國公民才能參加總統選舉以及同時舉行的眾議院選舉的投票。非美國公民，包括那些持有美國永久居民身份的人，在聯邦或州級選舉中都無權投票。在大多數地方性選舉中，沒有美國公民身份者也無權投票。而成為美國公民則是一個非常漫長的過程。

馬斯克還聲稱，外國移民「無需任何文件，只需借助一個應有程序，就可在不到五分鐘時間內」用美國納稅人的錢飛往美國。馬斯克為此還分享了一個影片，稱CBP-One應用程式允許數量不受限制的外國人進入美國。這條貼文被閱讀了將近2000萬次，並被分享了上萬次。

然而，這一說法是完全錯誤的。美國海關和邊境保護局CBP開發的CBP-One應用程式用於庇護申请者预约面談時間，並非自動授予入境許可。想要在美國申請庇護，必須本人親自到場。

2.攻擊民主 支持川普

聲稱：今年九月初，馬斯克發布的一幅照片上，民主黨總統候選人哈里斯身穿帶有金色肩章的紅色夾克，而同樣為紅色的帽子上鐮刀斧頭標誌則清晰可見。眾所周知，鐮刀斧頭是共產主義的象徵。馬斯克在照片下寫道：「卡瑪拉誓言，從第一天起就做一名共產主義獨裁者。你們相信，她會穿這身衣服嗎？」 這個貼文傳播速度極快，很快閱讀量就超過了8000萬人次。

德國之聲事實核查：無中生有

這張哈里斯的照片並非相機拍攝，而是人工智慧合成的。 圖片來源： X/@elonmusk

這張照片並非相機拍攝，而是人工智慧所合成的圖片。至少有兩點可以證實這一判斷：哈里斯頭像的清晰度和不清晰的背景形成鮮明對比，以及色彩的鮮亮程度也令人生疑。人工智慧識別工具truemedia.org證實了上述質疑，並表示「有實質性證據顯示，這一圖片是被做過手腳的。」

3.散佈對選舉程序的懷疑論調

馬斯克助長相關謠言，聲稱密歇根州的選民名單存在問題。密歇根是對總統選舉結果有重大影響的關鍵州。此前就有人謊稱，密歇根選民名單上的人數要比該州實際人口還多，但這一謊言已經被多次戳穿。

聲稱：馬斯克則更進一步，指責密歇根州內政部長有操控選舉行為：「他們計劃，選舉結束後，再將沒有選舉資格的人從名單上劃掉。這也就意味著，登記在冊的選民人數要比有投票資格的選民人數更多。」

馬斯克發表的有關密歇根州內政部長撒謊的推文。 圖片來源： X/@elonmusk

德國之聲事實核查：誤導性言論

按照美國密歇根州的相關法律，長期不參加選舉的人將會被從選民名單上除名。

依據該法律，已有近六十萬選民因此被標注了在2027年將被除名的備註。但被從選民名單刪除之前，當事人會得到通知。

這類的虛假訊息和誤導性訊息不僅會打擊民眾對民主的信任，甚至還會直接對選舉結果產生影響。《萬無一失：如何免受虛假訊息的侵擾》一書的作者、劍橋大學社會學教授封德‧萊登（Sander van der Linden）表示：「這類假訊息甚至會改變某些人的選舉取向。」

馬斯克意欲何為？

馬斯克不僅僅通過自己的推文支持川普，他還恢復了這位前總統的X帳號。2020年選舉失敗後，川普發布的推文導致其帳號被封。在X平台上，川普拥有9200萬粉絲，而其本人創辦的TruthSocial平台上，他的粉絲人數則只有不足八百萬。

事實上，馬斯克和川普也經常有觀點不合的時候。2016年，馬斯克甚至曾公開質疑川普参選總統的資格。儘管如此，川普当選總統後，還是曾一度讓馬斯克進入其顧問團隊。不過，由於在氣候變化問題上意見不一，馬斯克還是主動離開了該團隊。

社會學家封德萊登表示，馬斯克認為，如果川普能夠贏得選舉，更符合其經濟利益，例如「Space X將能獲得美國宇航局的更多訂單，星鏈將能同政府簽署更多合同，他也可以隨心所欲地操控X，而無需擔心政府對社群網站的監督。」

2022年，馬斯克以440億美元的價格收購社媒平台推特，並將其更名為X。 圖片來源： Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire/picture alliance

同特斯拉電動車一樣，航天技術公司SpaceX 以及其旗下的衛星網路「星鏈」也都屬於成功企業家馬斯克。

BR24電台編輯Michael Schlegel亦對本文有貢獻。

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