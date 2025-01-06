事實核查：萬斯關於選項黨和納粹的說法是錯誤的

美國共和黨候任副總統萬斯稱，在德國過去最堅決抵抗納粹的地區，選擇黨取得最大成功。是這樣嗎？

（德國之聲中文網）先是馬斯克，現在是萬斯：德國即將大選之際，美國傳出對德國右翼選項黨（AfD）的支持之聲。世界首富馬斯克以及美國候任副總統萬斯的言論引起極大爭議。

萬斯不僅批評美國媒體將德國選擇黨描述為接近納粹，他還聲稱這一右翼民粹主義政黨在德國最堅決抵抗納粹的地區最受歡迎。是這樣嗎？

萬斯的貼文 圖片來源： X/JD Vance

德國之聲事實核查：錯誤。

首先，《紐約時報》或福克斯新聞等美國媒體有時確實將德國另類選擇黨與國家社會主義聯繫在一起。這也是因為選項黨本身有時也會使用國家社會主義口號。例如，2021年，曾擔任歷史教師的選項黨政客比約恩‧霍克（Björn Höcke）因公開使用國家社會主義被禁止的口號 「一切為了德國」而被判處罰金。

此外，選項黨的一些地區分支及其青年組織被認定為右翼極端主義，選項黨自身則被認定為有右翼極端主義嫌疑。該黨黨首魏德爾（Alice Weidel）將5月8日德國從納粹統治下獲得解放的周年紀念日成為自己國家的失敗日。

選項黨在德東特別受歡迎

現在，候任美國副總統萬斯聲稱，選項黨在德國最堅決抵抗納粹的地區最受歡迎。然而，他沒有為此提供任何證據——正如我們的研究表明，他的說法也是錯誤的。

目前，2025年德國聯邦大選即將舉行之際，大多數民調是調查全國的整體狀況，而非各地區的情況。在2021年上一次聯邦選舉中，選項黨在圖林根州、薩克森-安哈爾特州和薩克森州部分地區憑借選票上的第二票獲勝。德國大選的選票中，第二票決定一個政黨在德國聯邦議會獲得多少議席。總體而言，這一趨勢在所謂新聯邦州（梅克倫堡-前波美拉尼亞、布蘭登堡、薩克森-安哈爾特、薩克森和圖林根），即前東德地區尤其強勁。

在德國2024年6月歐洲選舉的結果中，也看到類似的狀況。當時，選項黨在德東地區也特別成功。在梅克倫堡-前波美拉尼亞、布蘭登堡、薩克森-安哈爾特、薩克森和圖林根，選項黨獲得至少27%的選票，成為這些聯邦州中獲得選票最多的政黨。在整個德國，選項黨獲得了15.9%的選票。

在這些聯邦州的上次州議會選舉中，選擇黨的表現也尤為強勁。

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為什麼萬斯的說法是錯誤的

希特勒的政黨——國家社會主義德國工人黨（NSDAP）於1933年上台。1932年11月6日，希特勒上台前的最後一次國會選舉中，國家社會主義德國工人黨以33.1%的得票率成為最強勢力。

如果看一下1932年11月各地區的選舉結果，會發現納粹黨在德國大部分地區獲得最多選票，包括德國東部以及今天許多人投票給選項黨的地區，——但在德國許多其它地區也是如此。

研究與萬斯的說法相矛盾

1933年3月的德國國會選舉中，國家社會主義德國工人黨實力更為強大，在大多數選區獲得了最多的選票，其中德國北部和東部是其據點。然而，這次選舉歷來被描述為不自由，因為納粹黨及其支持者大規模恐嚇選民，有時甚至使用暴力。

因此，萬斯關於選項黨受青睞地區曾最強力抵抗納粹的說法是錯誤的。

慕尼黑大學研究者哈格邁斯特（Felix Hagemeister）在接受德國之聲採訪時表示：「我們的研究與這一說法相矛盾。」他參與的研究分析了選項黨獲得大量選票的社區與1933年投票給納粹黨的社區之間的地理聯繫。

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地理聯繫在德東尤為明顯

哈格邁斯特說，從地理上看，1933年納粹黨受到大力支持的社區，如今選項黨也獲得了很高的支持率。但哈格邁斯特強調說 ：「談論因果關係是錯誤的。」這更多是與連續性有關，將右翼傾向代代相傳。 「有研究表明，孩子們傾向於采納父母的態度，」他補充道。

在東德，這種地理聯繫在當時國家社會黨得到大力支持的地區和今天選擇黨受到支持的地區之間尤其明顯。但在德國西部也存在這種相關性。

儘管如此，在將1930年代的選舉結果與現今的選舉結果進行比較時，尤其是當涉及到國家社會主義德國工人黨和選項黨時，仍必須十分謹慎。例如，聯邦政治教育中心的作者博斯（Christian Booß）寫道，不應將選項黨的選民與80多年前國家社會主義德國工人黨的選民以及將兩個政黨進行比較。

例如，2024年的一項分析表明，選項黨的投票率部分歸因於社會經濟差異，即某些地區人們的生活條件，在一定程度上也影響了他們的投票行為。此外，文化和思想特徵也有關。

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