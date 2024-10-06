事實核查：伊朗襲擊以色列的假影片

伊朗對以色列的攻擊引發了社群網站上大量影片的傳播。這些影片中，哪些是真實的，哪些是偽造的？我們進行了深入的事實核查，揭露了真相。

（德國之聲中文網）在伊朗於周二晚間向以色列發射約180枚導彈後，社群網站上迅速流傳起相關的影片和照片，累計觀看次數已達數百萬。然而，其中一些發布的片段實際上展示了完全不同的事件，被錯誤地與伊朗的攻擊聯繫在一起。當衝突升級時，我們的DW事實核查團隊經常觀察到這種情況，並對網路上一些病毒式傳播的說法進行了驗證，現在也是如此。

這一推特影片聲稱展示了伊朗對以色列的導彈襲擊，但實際上卻是葉門亞丁一加油站爆炸的畫面 圖片來源： X

爆炸並非發生在以色列，而是在葉門

聲明：一位X（前推特）用戶發布了一段據稱顯示伊朗攻擊以色列的影片 。他用阿拉伯語寫道：「緊急：出現了揭示伊朗攻擊導致以色列大規模破壞程度的影片。」截至發布時，該影片已被觀看約66萬次。

DW事實核查：錯誤。

通過反向圖片搜索發現 ，該影片早在8月30日就已發布，顯示的是10月1日伊朗攻擊以色列之前的事件。影片中的是葉門港口城市亞丁一座加油站的爆炸。多家媒體報導了這一事件 ，併發布了相關影片素材。該影片此前已在其他情境中被錯誤發布 ，包括聲稱是真主黨對以色列的所謂攻擊。

這段推特影片聲稱展示了特拉維夫摩薩德總部爆炸的畫面，實際上卻是2015年中國天津港爆炸事故的畫面 圖片來源： X

這裡並未擊中摩薩德總部

聲明：這段在X平台上的影片 是否顯示了對以色列的攻擊？一位用戶在X上聲稱：「特拉維夫摩薩德總部發生巨大爆炸。」該影片被觀看了約60萬次。

DW事實核查：錯誤。

這段影片與當前伊朗對以色列的導彈攻擊毫無關聯。該影片已有九年歷史，拍攝於中國。反向圖片搜索顯示了2015年發生的一個事件 ：2015年8月12日，中國港口城市天津發生了兩次爆炸，導致173人死亡。包括《衛報》在內的多家媒體 報導了這起事故，並指出了該影片的來源：一位中國的目擊者。該影片此前已在其他情境中被錯誤分享，例如俄烏戰爭 。

然而，這並不是唯一一段據稱顯示攻擊摩薩德總部或其被摧毀的影片。

這組圖片聲稱展示了摩薩德總部被炸毀的畫面，實際上該彈坑位於摩薩德總部附近，建築本身並未受損

聲明：另一則帖子 聲稱，這段影片證明一枚伊朗導彈重創了特拉維夫的摩薩德總部。

DW事實核查：錯誤。

確實，在特拉維夫的摩薩德總部附近發生了一次火箭彈襲擊 ，但摩薩德的建築本身並未被擊中。現場目擊者在影片中記錄了這一情況 。記者希夫林（Nick Schifrin）在彈坑前進行了影片連線 ，提到了與摩薩德大樓的接近程度，並將其作為可能的目標。希夫林影片中的彈坑和周邊環境與另一位目擊者影片中所見一致。

這是以色列總理納坦雅胡2021年12月在議會內趕路的畫面，並不是部分網民宣稱的逃向防空洞

納坦雅胡正在前往防空洞？

聲明：一些阿拉伯語賬戶 聲稱：「欣賞納坦雅胡逃跑的場景。」影片中可以看到以色列領導人納坦雅胡快速穿過一條走廊，據稱是前往避難所。臭名昭著的虛假新聞X賬戶「Aussie Cossack」在一則超過10萬次觀看的轉發 中寫道：「洩露的影片顯示，以色列總理納坦雅胡奔向總統的核掩體。」

DW事實核查：錯誤。

該影片是本雅明‧納坦雅胡自己在2021年12月發布在X（當時的推特）上的 ，並配上了搖滾歌曲《Eye of the Tiger》。根據他的評論，影片顯示他在以色列議會——克內塞特的大樓內。與帖子中暗示的不同，納坦雅胡是以色列的總理，而非總統。以色列總統是伊薩克‧赫爾佐格（Jitzchak Herzog）。

圖片來源： Google Lens

導彈下的婚禮？

聲明：「一對來自貝魯特的新人在伊朗飛向以色列的導彈光芒下結婚！」這一說法伴隨著一張照片，照片中一對新婚夫婦的背景是明亮的光點，類似星星或導彈照亮了夜空。該照片被成千上萬的用戶分享，在Instagram 和X（前推特） 等社群網站平台上被數百萬人觀看。

DW事實核查：偽造。

這張圖片一眼看上去就不自然。前景很可能由日光照亮，而背景是夜空，二者的對比不協調。新娘、新郎和前景中牆壁的陰影朝向攝影師，但無法找到背後有足夠強度的光源。夜空與牆壁的過渡也顯得不真實。清晰的邊緣讓人懷疑背景是從另一張圖片中剪切出來並添加到新人的場景中。

對背景進行的反向圖片搜索顯示，它來自過去幾小時內經常分享的一段影片 。使用線上工具「Forensically」進行的圖像分析——該工具可檢測數字圖像的修改——進一步證實了前景和背景是由不同的照片拼接而成。

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鐵穹、大衛投石索和箭式: 以色列的防空系統如何運作? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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