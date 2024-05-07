中資企業在塞爾維亞：污染與抗議

習近平上一次正式訪問塞爾維亞時，中國河鋼集團高調收購了當地一家鋼鐵公司。目前，這家工廠附近村莊遭到嚴重污染，癌症病例增加了四倍。

（德國之聲中文網）中國河鋼集團收購塞爾維亞東部城市斯梅代雷沃(Smederevo)附近的一家鋼廠以來的八年時間裡，當地人說他們一直受到嚴重的空氣污染和厚厚的紅色灰塵的困擾。

工廠所在地拉迪納茨村(Radinac)的韋利科維奇（Zvezdan Veljkovic）說："一天中有些時候無法正常呼吸。"

拉迪納茨村已被稱為"紅色村莊"，因為所有東西上都長期覆蓋著一層紅色粉塵。當地人說，粉塵中含有大量砷、鉻和鉛，癌症病例激增。

米利奇（Dragana Milic）告訴法新社，她的孫子們不再喜歡來看她了。她說："他們不願意到外面玩。"

河鋼集團是世界上最大的鋼鐵生產商之一，它於2016年買下了這家鋼廠。當時的交易備受矚目，中國國家主席習近平訪問了這家鋼廠，這是他上一次正式訪問塞爾維亞。

習近平周二（5月7日）抵達塞爾維亞進行又一次正式訪問，這是他在新冠疫情後首次歐洲之行中訪問的僅有的三個國家之一。

近年來，中國在塞爾維亞和巴爾干其他國家投資數十億美元，北京和貝爾格萊德去年簽署了自由貿易協定。

斯梅代雷沃附近的當地人將污染加劇歸咎於中國的投資。

在工廠附近的三個村莊，居民們說，他們的喉嚨感到受了刺激，聞到難聞的氣味，房屋、衣服和身上不斷沾上煙灰。

米利奇說，村民們唯一能做的就是待在室內保護自己。

癌症病例增加了四倍

塞爾維亞環境保護局多次將斯梅代雷沃列為全國污染最嚴重的城市之一，並將其環境歸類為"空氣過度污染"。

非政府組織"堡壘"（Tvrdjava）的活動人士克爾斯蒂奇（Nikola Krstic）說，自中國公司掌管工廠以來，污染程度不斷飆升。

他說："我們不知道原因何在……是產量高、技術故障、缺乏維護還是違規操作。"

2021年，"堡壘"與科學團體"國家環境協會"一起對工廠產生的粉塵進行了分析。

法新社看到了這份分析報告。報告在這裡的空氣中發現了高濃度的重金屬，包括砷、鉻和鉛。報告警告說，這些重金屬是"環境空氣中毒性和致癌性最強的金屬"。

克爾斯蒂奇說："（河鋼集團）在經濟上拯救了這家鋼鐵廠，但在環境上卻給這座城市造成了巨大的破壞。"

國營的斯梅代雷沃健康中心的數據顯示，2011年至2019年間這裡的癌症病例增加了四倍，活動人士認為這是污染加劇所致。

該組織在斯梅代雷沃對該公司提起刑事訴訟，但因證據不足被駁回。

現在，他們計劃將案件提交給歐洲人權法院。

拉迪納茨村已被稱為"紅色村莊"，因為所有東西上都長期覆蓋著一層紅色粉塵 圖片來源： MARKO DJURICA/REUTERS

兩國"友誼"的標誌

這家鋼鐵廠擁有約5000名員工，還有數千名間接員工。

該廠曾是一家國有企業，2003年被私有化並出售給美國鋼鐵公司。但在鋼鐵市場崩潰後，這家美國公司於2012年撤出，塞爾維亞政府以一美元的價格將其買回。

2016年4月，該廠以4600萬歐元（4900萬美元）的價格賣給了中國河鋼集團，被譽為兩國"友誼"的標誌。

中資企業是塞爾維亞去年的三大出口商之一，其中包括河鋼集團，其出口額高達5.49億歐元。

塞爾維亞貿易部長莫米羅維奇（Tomislav Momirovic）告訴塞爾維亞國家廣播公司（RTS），"該地區或歐洲沒有其他國家"與中國享有類似水準的合作。

斯梅代雷沃是中國公司在塞爾維亞的幾個大型投資項目之一，其中包括中國國有企業紫金礦業在東部城市博爾附近投資38億美元的項目。

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責任社會基金會BFPE的弗拉迪薩夫列夫 (Stefan Vladisavljev) 表示，有關中國投資"拯救"塞爾維亞的說法"言過其實"。"他說："事實是，中國公司願意接管塞爾維亞陷入困境的某些工業系統的管理和所有權。"

法新社聯繫河鋼集團時，該公司未作回應。

但今年早些時候，該公司的塞爾維亞董事米哈伊洛維奇（Vladan Mihailovic）告訴RTS，該公司計劃在露天原料倉庫周圍修建圍牆，並建造一個新的處理器以減少粉塵。

在拉迪納茨生活了37年的米利奇對解決這個問題不抱什麼希望。

（法新社）

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